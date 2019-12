À l'occasion du CES 2020, OnePlus compte présenter son Concept One, un concept de smartphone qui n'est pas destiné à être produit massivement. Selon les média coréen Korea Herald, il devrait s'agit d'un smartphone à écran pliable.

La semaine prochaine débutera l’édition 2020 du CES de Las Vegas. Une premier pour le constructeur OnePlus qui devrait y tenir un stand afin de présenter certaines de ces nouveautés. L’une de celles-ci devrait être le OnePlus Concept One, un smartphone qui, comme son nom l’indique, serait avant tout un concept et n’aurait pas vocation à être lancé commercialement, mais simplement à faire l’étalage des technologies et des éléments de design sur lesquels travaille la marque chinoise.

Jusqu’à présent, on ignorait encore en quoi consistera ce OnePlus Concept One. Néanmoins, selon le site coréen Korea Herald, il pourrait bien s’agir d’un smartphone à écran pliable. « Selon les analystes du marché, le Concept One sera un autre smartphone à écran pliable, comme le Galaxy Fold, le Motorola Razr et le Huawei Mate X. Mais aucun détail supplémentaire n’a été annoncé », indique ainsi le média coréen.

Une technologie encore trop onéreuse pour le grand public

Rappelons que le groupe BBK Electronics, à qui appartient OnePlus, n’a pour l’heure dévoilé aucun smartphone pliable. On n’en trouve ni chez Oppo, ni chez Vivo et pas même chez Realme. En février dernier, durant le Mobile World Congress, Pete Lau, l’un des deux cofondateurs de la marque, avait expliqué que la technologie coûtait encore trop cher à produire pour proposer un appareil avec un bon rapport qualité-prix : « avec cette technologie, les coûts sont élevés. Mais l’utilité pour l’utilisateur final ne semble pas corréler ». Le PDG de OnePlus se disait néanmoins intéressé par ce type de produit « vraiment différent », mais limité encore par le prix.

La présentation d’un smartphone concept serait ainsi l’occasion pour OnePlus de montrer son ambition en matière de smartphone pliable, sans faire état du prix. De quoi répondre aux exigences de Pete Lau en dévoilant un produit réellement innovant sans que la marque n’ait à se soucier de le proposer à un tarif trop élevé, puisqu’il ne sera de toute manière pas commercialisé.