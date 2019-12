OnePlus prépare une surprise pour le CES 2020 : ce que l’on attend

OnePlus a officialisé le fait qu'il ferait une annonce lors du CES 2020. Voici ce que vous pourriez découvrir à cette occasion.

L’année 2020 s’approche à grands pas. Et si vos pensées sont pour le moment sûrement fixées sur les fêtes de fin d’année, cette nouvelle décennie qui arrive est dans les starting-blocks pour nous offrir toutes sortes de nouveautés.

L’année de la tech commencera comme le veut la coutume par le CES de Las Vegas, que nous couvrirons pour vous sur Frandroid bien sûr. Et nous apprenons désormais que cette édition 2020 aura un invité surprise : OnePlus.

La marque a en effet commencé le teasing autour de sa présence au CES 2020. Le PDG de l’entreprise Pete Lau promet d’ailleurs que « quelque chose de spécial » y sera présenté.

We'll show you something special. See you in Las Vegas.😎 https://t.co/22Vb4Gr0Zk

— Pete Lau (@PeteLau) December 13, 2019