Voici comment cette station utilise le soleil pour recharger les voitures électriques sur autoroute

Une station de recharge ultra-rapide pour voitures électriques qui utilise l’énergie solaire avec des batteries de stockage ? C’est ce que vient de présenter Electra.

À l’occasion du salon Vivatech à Paris, la société Electra, spécialisée dans les bornes de recharge, a présenté une station misant sur l’énergie solaire. Entre production d’électricité, stockage et redistribution aux véhicules, voici comment fonctionne la station Electra Solar.

Utiliser l’énergie solaire pour charger les voitures électriques est une solution encore peu envisagée par les fournisseurs d’énergie. La production d’énergie par panneau photovoltaïque est peu rapide, ce qui ne laisse pas vraiment la possibilité d’utiliser cette solution dans le cadre d’une charge rapide de voiture électrique. Mais Electra vient d’innover avec sa station Electra Solar capable de stocker l’énergie solaire pour la redistribuer aux voitures électriques et aussi alléger la tension sur les réseaux électriques locaux.

L’idée des panneaux solaires tombe à pic

La présentation de la station Electra Solar au salon de VivaTech arrive dans un contexte où les réseaux électriques peuvent être mis en tension face à l’accroissement du parc de véhicules électriques. Une panne de courant massive a eu lieu fin avril dernier en Espagne et au Portugal, mettant à mal les possibilités de charge d’une voiture électrique dans la région.

Mais avec la solution de la station Electra Solar, la charge aurait pu continuer d’être assurée pendant cette période de panne. En effet, la station Electra Solar compte s’appuyer sur des installations de panneaux photovoltaïques de 100 à 500 m² installés sur des parkings commerciaux ou périurbains et connectées directement aux stations de recharge.

Mais si vous connaissez un peu la capacité de production des panneaux solaires, vous vous dites que la charge risque de ne pas être rapide puisque la production d’énergie via le soleil est plutôt lente : on parle de 500 watts crête pour un panneau d’1 m par 1,80 m.

Heureusement, Electra a pensé à mettre des accumulateurs d’énergie pour stocker cette production pendant les moments creux, et relier ces stations aux réseaux électriques classiques. La capacité de l’accumulateur servant au stockage de l’énergie solaire n’est pas précisée dans le communiqué. On imagine que sa capacité va varier d’une installation à l’autre en fonction des besoins estimés.

Jusqu’à 50 % d’autonomie d’énergie

Electra ne compte heureusement pas que sur les panneaux solaires pour charger vos véhicules électriques. C’est davantage un soutien au réseau électrique classique qu’une solution principale pour la recharge.

La station Electra Solar peut produire en autonomie jusqu’à 50 % de l’énergie utilisée. Cela permet de soulager notamment les réseaux électriques, et donc, à terme, d’installer des bornes de recharge rapides dans des zones où l’installation électrique ne peut pour l’instant pas les supporter. À terme, la recharge de voitures électriques devrait représenter à elle seule 8 % de la consommation européenne d’électricité ; une installation comme la station Electra Solar devrait permettre de réduire cette part.

On peut aussi imaginer que cette part d’électricité décarbonée et produite à proximité de la borne de charge permettra de faire baisser le prix du kWh. On sait d’expérience que l’électricité d’origine renouvelable est moins chère que l’électricité d’origine nucléaire.

Un logiciel spécialement pensé pour la gestion de l’énergie

Au cœur de ce projet, on retrouve une plateforme logicielle propriétaire, développée par Electra pour gérer au mieux le flux énergétique. Ce logiciel se connecte aux panneaux solaires, batteries de stockage et bornes de recharge, permettant un pilotage intelligent entre la production, le stockage et la distribution.

La station de charge Electra Solar devrait aussi servir dans le cadre de la loi APER imposant l’installation de panneaux solaires sur les parkings de plus de 1 500 m². Selon les mots que l’on trouve dans le communiqué de presse d’Electra, la station Electra Solar sera un « catalyseur de transformation », avec des stations solaires valorisant le foncier disponible.

Electra souhaite lancer rapidement les premières stations, avec des installations principalement en France, en Espagne et au Portugal, des régions fortement ensoleillées puisqu’on parle des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie pour la France. On reste curieux de voir comment vont se déployer ces stations Electra Solar, et surtout quel sera le prix du kWh sur les bornes concernées.

