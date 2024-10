Tesla va dégainer une nouvelle station de Superchargeurs gigantesque avec un nombre impressionnant de bornes

Tesla continue de renforcer son réseau de Superchargeurs aux États-Unis, avec des projets d’envergure destinés à répondre à la demande croissante de véhicules électriques (VE) et à offrir une infrastructure de recharge fiable et performante. Le dernier projet en date se nomme « Oasis », et deviendra l’une des plus grandes stations de Superchargeurs au monde.

Source : Tesla

L’Interstate 5, qui relie San Francisco à Los Angeles, est l’un des corridors de véhicules électriques les plus fréquentés au monde. Tesla, reconnaissant l’importance de cet axe pour les conducteurs de VE, a fait de Harris Ranch, en Californie, l’un de ses premiers sites de Superchargeurs en 2012, avec une seule borne de recharge rapide de 90 kW. Depuis, cette station a considérablement évolué et compte aujourd’hui 98 bornes de 250 kW, couvertes de canopées solaires et soutenues par des batteries Tesla Megapack.

Mais Tesla ne s’arrête pas là. Via un tweet de Max de Zegher, responsable des Superchargeurs chez Tesla, la société vient d’annoncer le lancement d’un nouveau projet de grande envergure dans la même région : Oasis, une future station de recharge à Lost Hills, Californie. Ce projet promet de renforcer encore davantage la capacité de recharge dans cet axe routier clé en Californie, État où il se vend le plus de voitures aux États-Unis.

Projet Oasis : une infrastructure de recharge à grande échelle

Tesla prévoit ainsi de construire une nouvelle station à Lost Hills, baptisée « Oasis », qui deviendra l’une des plus grandes infrastructures de recharge rapide aux États-Unis. Voici quelques détails techniques sur ce projet impressionnant :

168 bornes de Superchargeurs seront installées, permettant de répondre aux besoins croissants des utilisateurs de Tesla sur cet axe majeur.

L'alimentation initiale se fera via un service réseau de 1,5 MW, avec une extension future déjà planifiée pour répondre aux demandes en constante augmentation.

Un système de panneaux solaires au sol et sous auvents générera 11 MW d'électricité, couvrant une superficie de 30 acres. Cette électricité locale, associée à 10 batteries Tesla Megapack avec une capacité de 39 MWh, permettra de stocker et redistribuer l'énergie.

au sol et sous auvents générera , couvrant une superficie de 30 acres. Cette électricité locale, associée à 10 batteries Tesla Megapack avec une capacité de , permettra de stocker et redistribuer l’énergie. L’intégration de cette technologie permettra de recharger les véhicules rapidement et de façon durable, avec une autonomie de 400 km récupérable en 15 minutes.

Cette expansion s’inscrit dans l’ambition de Tesla de rendre l’adoption des véhicules électriques plus pratique et attrayante en garantissant une couverture de recharge fiable sur l’ensemble du territoire américain.

Source : Tesla

En France, la plus importante station de charge Tesla se trouve à l’air de Roye sur l’autoroute A1. On y trouve 32 bornes de recharge, un « lounge Tesla » avec un distritributeur de pizzas, de boissons ou encore de snacks. Il est aussi équipé d’une TV et d’une console de jeu, d’un aspirateur pour voiture et d’un gonfleur de pneus. Recharger sa voiture n’est plus du temps perdu mais un moment de détente.

L’importance des batteries et de l’énergie solaire

Ce qui distingue Tesla dans l’univers des infrastructures de recharge, c’est sa capacité à intégrer ses innovations dans une approche globale et durable. En plus des Superchargeurs, l’installation Oasis sera équipée de Tesla Megapacks, des systèmes de stockage d’énergie de haute capacité. Ces Megapacks joueront un rôle essentiel pour garantir une alimentation en électricité même pendant les périodes de forte demande ou lors des pannes du réseau.

Tesla Megapack, pour illustration

En parallèle, l’utilisation de panneaux solaires sur les sites de recharge est une signature de Tesla qui vise à réduire l’empreinte carbone des stations. En exploitant les énergies renouvelables, Tesla contribue à une transition énergétique plus verte et à une électrification plus responsable du transport.

Répondre à une demande croissante

Le marché des véhicules électriques aux États-Unis connaît une croissance exponentielle. Tesla, en tête de cette révolution, se doit d’accompagner cette évolution par une extension rapide de son réseau de recharge. Les nouvelles installations comme celle de Lost Hills sont cruciales pour rassurer les consommateurs quant à la disponibilité des infrastructures de recharge et faciliter les longs trajets.

Tesla Model S // Source : Tesla

Avec des millions de Tesla en circulation, le réseau de Superchargeurs doit répondre à l’augmentation constante du nombre d’utilisateurs, tout en préparant l’avenir avec des solutions comme les batteries à l’état solide et les technologies d’optimisation de la recharge.

Une ouverture prévue pour 2025

La station Oasis devrait être opérationnelle d’ici mi-2025, une échéance ambitieuse qui reflète la détermination de Tesla à agir rapidement pour répondre aux défis de l’électromobilité. Surtout, l’américain ne souhaite pas se faire distancer par d’autres acteurs de la recharge rapide. Tesla était le premier à croire dans la force d’un réseau de Superchargeur, le géant américain se doit de continuer d’innover comme le fait ce futur point de charge en Californie.