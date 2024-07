« Pizzas et consoles de jeux » : voici le plus grand Superchargeur de Tesla en France, avec des services inédits

Tesla vient d'ouvrir en France le plus grand Superchargeur au monde. Il compte 32 bornes de recharge, mais aussi des services inédits chez Tesla. Pizza, console de jeux, aspirateur et gonfleurs de pneus : le Superchargeur de Roye sur l'autoroute A1 est le plus complet de Tesla à ce jour.

La force de Tesla réside aussi bien dans le rapport qualité / prix de ses voitures, mais aussi dans son réseau de bornes de recharge à travers le monde, nommé Superchargeur. L’entreprise californienne ne veut pas se laisser doubler par ses concurrents et multiplient les Superchargeurs à travers le monde, malgré les licenciements massifs qui ont réduit l’équipe en charge de ce gros dossier.

En France, le tout nouveau Superchargeur situé sur l’autoroute A1, dans le nord de la France, à Roye, est assez exceptionnel. Il s’agit du plus grand Superchargeur au monde, avec 32 bornes de recharge. De quoi absorber le flux de voitures lors des grands départs en vacances. Cela permet à Tesla de passer le cap des 200 stations de recharge dans l’Hexagone avec plus de 2 600 bornes réparties sur tout le territoire.

Un lounge Tesla inédit

L’autre grande nouveauté de ce Superchargeur, c’est la présence d’un « lounge Tesla » comme l’annonce le constructeur américain. Ce dernier précise que « les automobilistes pourront profiter d’un distributeur proposant des pizzas, des snacks et des boissons, de toilettes, d’un espace TV doté d’une console de jeux, ainsi que d’un aspirateur et d’un gonfleur pour pneus« .

Avec ce nouveau Superchargeur, Tesla veut montrer qu’il sait encore se démarquer de ses concurrents, alors que de plus en plus de stations de recharge ouvrent dans le monde chaque jour. Avec bornes qui sont souvent installées sur des aires de service sur autoroute, permettant aux voyageurs de facilement se restaurer, reposer et d’aller aux toilettes.

À l’inverse, les Superchargeurs Tesla sont très rarement installées sur les aires de service, ce qui oblige à faire un détour (et à sortir de l’autoroute). Mais surtout, dans certains cas, les services (toilettes et restauration) sont peu pratique d’accès, dans des zones commerciales.