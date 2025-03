Ces chiffres expliquent pourquoi les conducteurs de voitures électriques préfèrent se recharger sur les bornes Tesla

La fiabilité du réseau de recharge pour voiture électrique est encore en cours d’amélioration. Toutefois, certains acteurs, comme Tesla et Rivian, se distinguent par une meilleure fiabilité, comme le démontre une étude américaine.

Si vous roulez en voiture électrique, vous pouvez craindre d’arriver à une station de charge et de vous retrouver face à une borne en panne. Bien que des efforts soient faits pour améliorer la fiabilité du réseau, les conducteurs américains rencontrent encore un problème lors d’une recharge sur cinq sur borne publique, selon une enquête de Consumer Reports menée auprès de 1 230 propriétaires de véhicules électriques et hybrides rechargeables aux États-Unis, pour un total de 5 700 recharges. Toutefois, deux réseaux se montrent plus fiables que les autres.

Fiabilité des chargeurs publiques pour voitures électriques aux Etats-Unis. // Source : Consumer Report

Tesla et Rivian plus fiables que les autres ?

Dans cette enquête menée aux États-Unis sur la fiabilité des réseaux de recharge pour voitures électriques, deux fournisseurs se démarquent par leur fiabilité accrue : Tesla et ses célèbres Superchargeurs, ainsi que le réseau Rivian, baptisé Adventure Network. Ces deux réseaux figurent parmi les plus performants, avec respectivement 4 % et 5 % de problèmes signalés.

À titre de comparaison, les autres principaux fournisseurs de recharge aux États-Unis affichent des taux de dysfonctionnement bien plus élevés, atteignant un inquiétant 48 % pour Shell Recharge, 43 % pour EVgo et 41 % pour Blink. Bien que ces réseaux soient peu connus en Europe, il est important de noter qu’en Europe aussi, Tesla figure parmi les meilleurs en matière de fiabilité.

Quels sont les problèmes les plus courants ?

L’enquête de Consumer Reports révèle que le principal problème rencontré concerne des dysfonctionnements matériels (36 %), parmi lesquels figurent un écran cassé ou affichant un message d’erreur, un câble ou une prise endommagés, l’impossibilité pour le chargeur de se connecter au véhicule ou encore un câble trop court. Par ailleurs, 23 % des utilisateurs ont rencontré des problèmes de paiement, 15 % des soucis liés à la puissance de charge, et 25 % ont signalé d’autres types de problèmes.

Nature du problème de paiement Nature du problème matériel Type de problème rencontré sur les bornes de charge aux Etats-Unis.

Ce sont donc les Superchargeurs Tesla et ceux de Rivian qui connaissent le moins de pannes aux États-Unis.