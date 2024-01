Voici le classement des meilleurs réseaux de recharge pour voitures électriques

L'application Chargemap vient de publier le classement des meilleurs réseaux de recharge pour voitures électriques en France et en Europe selon plusieurs critères. Comme nous allons le voir, certains réseaux virent en tête dans plusieurs catégories (notamment Tesla et Fastned), d'autres sont abonnés au fond du classement.

Lorsque vous voyagez en voiture électrique, même si les autonomies sont de plus en plus conséquentes, vous regardez encore sans doute d’un œil les stations de recharge qui se trouvent sur votre chemin. Et si vous ne le faites pas, des applications peuvent le faire à votre place et planifier vos arrêts, tout comme les planificateurs d’itinéraires embarqués dans la plupart des nouvelles voitures électriques aujourd’hui.

Et lorsque vous voyagez, vous avez sans doute vos petites préférences pour les arrêts aux bornes de recharge. Entre celles qui sont le plus fiables, celles qui sont le moins chères ou encore celles qui offrent le meilleur rapport qualité/prix, les utilisateurs ont sans doute leur préférence, et c’est d’ailleurs ce que vient de compiler Chargemap à travers une vaste étude menée en 2023 pour définir lequel est le meilleur réseau de recharge en France, mais aussi en Europe.

La méthodologie employée

Cette étude repose sur les avis de plus de 112 000 utilisateurs uniques, avec 390 000 notes collectées sur la plateforme Chargemap en 2023.

Les classements des meilleurs réseaux ont été établis sur les 390 000 avis laissés par les utilisateurs de Chargemap sur les différents réseaux de recharge, du 20 avril 2023 au 31 décembre 2023 inclus. Les critères prennent en compte l’expérience globale de la recharge, la fiabilité du matériel et le rapport qualité/prix.

Les meilleurs réseaux en Europe

En Europe, il y a un peu plus de distributeurs qu’en France, mais dans les mieux notés, nous les retrouvons aussi dans l’Hexagone. Sans surprise, ceux bien notés en Europe sont aussi bien notés en France.

Les réseaux offrant la meilleure expérience en 2023 en Europe

Le trio de tête est composé de trois réseaux réputés pour leur fiabilité. Electra, le réseau de recharge français, fait une belle entrée en matière et offre, selon les utilisateurs européens, une meilleure expérience que Ionity, par exemple, pourtant plus connu et faisant partie des pionniers sur les autoroutes.

Tesla Superchargers Fastned Electra Carrefour Chargy Allego Ionity e-Vadea NW IECharge EVZen

Le meilleur rapport qualité/prix en 2023 en Europe

Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez voulu recharger à une borne et l’expérience n’était pas au rendez-vous. Entre prise usagée, tarif prohibitif ou encore puissance de charge ridiculement basse, le rapport qualité/prix n’était sans doute pas le meilleur.

Et à l’échelle européenne, c’est un distributeur local qui s’octroie la première place puisqu’il s’agit d’Orléans Métropole qui se distingue grâce à ses 31 zones de charge. Le réseau de recharge rapide NW IECharge, très présent dans les zones périurbaines et rurales, occupe la deuxième place, suivi par le réseau de l’enseigne Lidl.

Orléans Métropole NW IECharge Lidl Tesla Superchargers Chargy SIEML Electra Driveco Alize (Bouygues Energies et Services) EVzen

Les réseaux les mieux notés en termes de fiabilité en 2023 en Europe

Simplicité d’utilisation, lancement de la recharge, le rapport puissance délivrée / puissance attendue, l’état de la borne et des câbles… Ce sont sur tous ces critères que les réseaux ont été notés pour établir le classement concernant la fiabilité, et sans surprise, nous retrouvons le même trio (mais pas dans le même ordre) de ceux qui offrent la meilleure expérience.

Fastned Tesla Superchargers Electra Carrefour Allego Chargy Ionity e-Vadea larecharge SDEM50

Et en France ?

Sans grandes surprises, à quelques places près, nous retrouvons le même classement qu’en Europe, à ceci près qu’en termes d’expérience globale, c’est le réseau néerlandais Fastned qui passe devant Tesla.

Les réseaux offrant la meilleure expérience en 2023 en France

Fastned Tesla Superchargers Electra Carrefour Allego Ionity e-Vadea NW IECharge Last Miles Solutions EVZen

Le meilleur rapport qualité/prix en 2023 en France

Orléans Métropole NW IECharge Lidl Tesla Superchargers SIEML Electra Driveco Alize (Bouygues Energies et Services) EVzen Freshmile

Les réseaux les mieux notés en termes de fiabilité en 2023 en France

Fastned Tesla Superchargers Electra Carrefour Allego Ionity e-Vadea larecharge SDEM50 Powerdot