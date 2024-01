Lidl baisse le prix de ses wallbox pour charger sa voiture électrique à la maison : est-ce un bon plan ?

L'enseigne allemande Lidl profite des soldes d'hiver pour proposer un joli rabais sur ses bornes de recharge pour voitures électriques. L'occasion de se laisser tenter par une petite Wallbox à la maison ?

Pour une expérience en voiture électrique vraiment optimale, posséder un point de recharge à la maison, c’est sans doute la meilleure solution possible. Pour cela, plusieurs possibilités s’offrent à vous, à commencer par l’installation d’une prise renforcée pour des questions de sécurité.

Mais si vous souhaitez recharger un peu plus vite, il faudra sans doute penser à opter pour une borne de recharge, aussi appelé Wallbox. Bien évidemment, elles seront largement différentes de celles installées dans la rue ou sur les aires d’autoroute, mais elles peuvent apporter un vrai confort d’utilisation si vous en avez l’utilité. N’hésitez d’ailleurs pas à consulter notre dossier dédié concernant l’installation d’une borne de recharge à domicile pour tout comprendre.

Les bornes à domicile sont de moins en moins chères

Toujours est-il que l’installation d’une Wallbox à la maison peut revenir assez chère. Entre l’achat de la borne en question et son installation, avec tout ce qui gravite autour, on peut facilement dépasser les 800 euros.

Mais avec la démocratisation de la voiture électrique, les prix ont eu tendance à baisser ces dernières années, et les fournisseurs de bornes sont aussi plus nombreux. Même Lidl s’y est mis, avec des installations en 22 kW et en 11 kW. Quand la première coûte 499 euros, la seconde est logiquement plus économique et réclame 349 euros.

Et bonne nouvelle, l’enseigne allemand profite des soldes d’hiver pour offrir un sérieux rabais à ses clients. La borne de 22 kW passe à 349 euros, tandis que celle à 11 kW à 279 euros.

Cumulez cette belle promotion avec le crédit d’impôts sur l’installation d’une Wallbox (pose comprise) qui vient de passer de 300 à 500 euros au 1 janvier 2024 et vous obtenez un moyen très économique de recharger rapidement et tranquillement votre voiture électrique chez vous.

La 22 kW est la plus intéressante, mais…

La plus intéressante à nos yeux est évidemment celle à 22 kW, même s’il faut que votre voiture électrique soit compatible avec cette puissance en courant alternatif, ce qui n’est pas forcément le cas de tous les modèles. Il s’agit, la plupart du temps, d’une option. Cette borne est fournie avec un câble T2 de 5 mètres de long et la puissance délivrée peut être régulée en un seul clic.

Concrètement, une recharge en 22 kW permet de gagner entre 100 et 150 kilomètres d’autonomie par heure. Une Renault Mégane E-Tech peut par exemple recharger sa batterie de 60 kWh de 15 à 80 % en 1h50 avec cette puissance, contre 6 heures en 7,4 kW.

Seul hic, elle ne propose pas de système de programmation pour les heures creuses, mais cela pourra être compensé si votre voiture possède un système de programmation de la recharge. Cette borne peut fonctionner en triphasé pour 22 kW ou en monophasé pour 7,4 kW. Au prix soldé, cette borne s’affiche désormais 150 euros moins chère que la borne Tesla Wall Connector v3.