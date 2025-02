Pourquoi les départs en vacances en voiture électrique ne sont vraiment plus un problème en France

Le dernier baromètre de l’Avere France sur l’état de la recharge des voitures électriques en France est formel : l’installation des bornes de charge continue son rythme effréné. Mieux encore : la recharge ultra-rapide franchit le cap des 10 % des équipements, de quoi partir en vacances l’esprit léger.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Les craintes autour de la voiture électrique peuvent parfois faire penser à des bonnes excuses, et la question de la recharge lors des longs trajets en fait partie.

Dernière preuve en date : le baromètre mensuel de l’Avere-France, qui relève les installations de stations de charge publique et leur fiabilité. Celui de janvier 2025 est l’occasion de s’apercevoir que, parmi les 157 000 bornes disponibles au public, 10 % d’entre elles sont des stations ultra-rapides.

Une progression en trombe

Première information : le rythme d’installation des bornes de recharge ne s’affaiblit pas, avec +31 % d’évolution sur 12 mois et 157 348 points de recharge ouverts au 31 janvier 2025. Un an plus tôt, il fallait se « contenter » d’un peu plus de 120 000 bornes.

Remarquons tout de même une importante disparité entre les régions. Si l’Île-de-France caracole en tête avec plus de 27 000 points de charge, la Bourgogne France-Comté est loin derrière, avec seulement 6 429 bornes.

Une station Ionity en Allemagne // source : Ionity

Mais c’est le boom des bornes dites « ultra-rapides » (d’une puissance supérieure ou égale à 150 kW) qui intéresse le plus, en dépassant les 10 % des installations. « Il y a trois ans, en janvier 2022, elles ne représentaient que 2% de l’ensemble des infrastructures de recharge », précise Clément Molizon, Délégué général de l’Avere-France.

Concrètement, ces bornes permettent de charger une voiture électrique entre 20 et 35 minutes selon les modèles. Concentrées sur les aires d’autoroute dans un premier lieu, elles commencent à se démocratiser en s’implantant sur les parkings de supermarchés ou les stations-services.

Une fiabilité stable

Le baromètre s’attache également au relevé de la fiabilité et de la disponibilité des bornes de charge. Des indicateurs stables, avec une disponibilité technique (lorsqu’une borne est fonctionnelle et accessible au moins 99 % du temps) fixée à 68 %.

Peugeot E-208 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

De façon générale, l’Avere estime qu’une borne à courant alternatif (les bornes « lentes ») est disponible 92,8 % du temps, comme les bornes rapides de moins de 150 kW. Nos chères bornes « ultra-rapides » de plus de 150 kW, elles, le sont 95 % du temps.

Autre indicateur stable : celui de l’accès immédiat aux stations de recharge – comprenez la probabilité pour un usager d’accéder immédiatement à une borne, quelle qu’elle soit, sans avoir à attendre. En janvier, il était de 95 %.