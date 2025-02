Wallbox : cette borne de recharge pour voiture électrique est l’une des premières vraiment légales en France

La firme espagnole Wallbox, qui commercialise plusieurs types de bornes de recharge, vient d’annoncer la commercialisation de ses deux nouvelles bornes, les Pulsar Max et Pulsar Pro, disponibles avec prise ou câble attaché. De quoi la rendre parfaitement légale en France.

Bonne nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques ! Wallbox, la marque espagnole et leader mondial des solutions de recharge, étoffe sa gamme Pulsar avec de nouvelles versions de ses bornes les plus vendues, la Pulsar Max et la Pulsar Pro.

Désormais, ces modèles sont disponibles aussi bien avec une prise qu’avec un câble attaché, pour s’adapter encore mieux aux besoins de chacun, mais aussi aux réglementations locales. En France, le câble attaché est en effet la seule solution réellement légale.

Et si on utilise souvent le terme « Wallbox » pour désigner les bornes de recharge à domicile, c’est essentiellement dû au fait que la marque Wallbox est un des leaders du marché, avec plus de 1,2 million d’unités installées dans le monde.

Une offre plus flexible pour tous les utilisateurs

Que vous soyez un particulier souhaitant une solution pratique pour votre domicile ou un gestionnaire de flotte à la recherche d’une borne fiable pour un espace partagé, Wallbox a pensé à vous. Ces nouvelles versions seront d’ailleurs présentées lors des Rencontres Flotauto à Paris, un événement important pour les professionnels de la gestion de flotte.

La Pulsar Pro se décline maintenant en version avec prise. Jusqu’ici proposée uniquement avec un câble attaché, cette nouvelle option permet aux utilisateurs de choisir le câble qui leur convient le mieux, notamment des modèles plus longs, rendant la borne compatible avec une plus grande diversité de véhicules électriques.

La Pulsar Pro intègre toujours le Wi-Fi, la 4G préconfigurée et désormais l’Ethernet pour une connectivité sans faille, même dans les environnements où la connexion peut faire défaut.

La nouvelle Wallbox Pulsar Pro est également équipée de série d’un obturateur électromécanique contrôlé par la borne. Celui-ci ne s’ouvre que lors de la recharge et se ferme lorsque le câble est débranché, évitant ainsi tout risque électrique tout en respectant la norme NF C 15-100 en vigueur en Europe.

De son côté, la Pulsar Max est maintenant disponible en deux versions : avec câble attaché pour une utilisation simple, ou avec une prise pour plus de flexibilité. Avec cette dernière option, vous pouvez retirer le câble quand il n’est pas utilisé, limitant ainsi les risques de dommages ou de vol.

Un éco-système pour les particuliers et les pros

Quelle que soit la version choisie, les utilisateurs bénéficient de l’expérience intuitive propre à la famille Pulsar, avec une interface simplifiée et une application mobile ultra-pratique. Cerise sur le gâteau, les solutions Wallbox intègrent des fonctionnalités avancées comme le chargement solaire et la gestion intelligente de l’énergie.

Pour les particuliers, l’application Wallbox permet de configurer et de contrôler la borne à leur guise, tandis que pour les espaces partagés, les Wallbox peuvent être pilotées via le Portail Wallbox, qui permet de gérer l’ensemble du réseau de charge, en facilitant la configuration des bornes et l’ajout d’utilisateurs.

Il permet également des fonctionnalités de suivi de la consommation et permet de générer des revenus grâce à l’activation de paiements automatisés, le tout avec la possibilité d’introduire des tarifs flexibles ou variables.

Les paiements peuvent être effectués via Apple Pay, Google Wallet, ou carte bancaire, et l’accès à la charge peut se faire par QR code ou abonnement mensuel. Le portail peut aussi mettre en place des échéanciers adaptés à la consommation des utilisateurs (facturation ponctuelle ou récurrente), tandis que les bornes sont aussi compatibles avec les badges RFID, mais également avec le protocole NFC. Celui-ci permet d’utiliser sa montre connectée ou son smartphone pour lancer ou interrompre une recharge.

Précisons également que même s’il est possible d’acheter directement une borne Wallbox dans le commerce, son installation doit obligatoirement être réalisée par un électricien certifié IRVE. Si ce n’est pas le cas et si vous êtes victime d’un sinistre, vous ne pourrez pas être indemnisé par votre assurance.