Super deal des soldes : Lidl brade à -40 % sa borne de recharge pour voiture électrique

Envie d’investir dans une station de recharge murale pour recharger votre voiture électrique ? Ça tombe bien, à l’occasion des soldes, celle de Lidl, l’Ultimate Speed bénéficie de 40 % de remise.Â

Lidl n’est pas nouveau dans le secteur de la voiture électrique. L’enseigne est dotée d’un réseau de stations de recharge très puissantes sur les parkings de ses supermarchés. Elle propose aussi des accessoires pour voitures électriques, notamment des stations de recharges à domicile. Si vous êtes intéressés, sachez que pendant les soldes, l’Ultimate Speed profite de 40 % de remise.

En quoi consiste l’Ultimate Speed de chez Lidl ?

Une borne de recharge murale jusqu’à 22 kW

S’adapte à tous les véhicules électriques du marché

Le rapport qualité / prix vraiment bon

Avec un prix barré à 399 euros, la borne électrique Ultimate Speed de chez Lidl est remisé pendant les soldes à 239 euros sur le site du marchand français.

Une borne pratique et simple à installer

Cette borne électrique murale de chez Lidl est une solution qui va prendre place dans votre domicile, que ce soit dans un garage ou un abri de voitures. Ce modèle proposé ici propose une puissance de 16 ampères, avec 3,7 kW de puissance en monophasé et 11 kW avec une installation triphasée.

Si vous avez des doutes quant à son efficacité, elle a été testée par Dekra et intègre une protection contre les courants de défaut. Le boîtier est protégé contre les jets d’eau (IP65) et intègre un support de câble ainsi qu’un bouton d’arrêt d’urgence. En cas de surchauffe, la borne s’arrête automatiquement. La recharge s’effectue au moyen du câble type 2 fourni.

Des informations pratiques

À l’aide de son écran LCD de 3,3 pouces, vous avez des informations claires sur le processus de charge en cours, comme l’état de la charge, la puissance, le temps de charger, le courant, la tension, etc. Il existe 7 niveaux de puissance réglables au choix. Si vous êtes pressés, vous pouvez choisir une puissance de charge plus élevée afin de garantir une charge plus rapide.

Petit rappel : vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt pour l’achat d’une borne de recharge et son installation dans votre garage ou dans le parking de votre immeuble.

