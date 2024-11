Adieu Apple Pay, Google Wallet et France Identité ? Voici le nouveau portefeuille numérique européen

L’Union européenne annonce l’adoption d’un standard pour que les États membres puissent avancer vers le portefeuille numérique unifié en Europe.

L’Union européenne prépare depuis plusieurs années une nouvelle solution unifiée pour nos smartphones. L’objectif : ne pas dépendre des géants de la tech comme Apple Pay ou Google Wallet.

Ce jeudi 28 novembre 2024, la Commission européenne annonce avoir « adopté aujourd’hui des règles relatives aux fonctionnalités de base et à la certification des portefeuilles d’identité numérique européenne (eID) au titre du cadre européen pour l’identité numérique ». Il s’agit « d’une étape importante vers la construction par les États membres de leurs propres portefeuilles et leur mise en service d’ici à la fin de 2026 ».

Un nouveau modèle de référence

Comment faut-il comprendre cette annonce ? La Commission a élaboré un framework, permettant d’uniformiser les données et les caractéristiques d’un portefeuille numérique à travers tous les États membres de l’UE. L’objectif est qu’une application comme France Identité fonctionne et soit reconnue aussi dans les autres pays, et inversement pour les applications d’autres États.

L’Union européenne s’est également mise d’accord sur le stockage en local des données de l’utilisateur, pour une meilleure garantie de la vie privée. Il y aura un contrôle complet pour l’utilisateur du partage des données, avec une garantie « 0 tracking » ou profilage dans l’application du portefeuille.

Quelles sont les fonctions du futur portefeuille ?

L’Union européenne liste les fonctions proposées pour ce nouveau portefeuille sur le site officiel du projet :

Carte d’identité ;

Permis de conduire ;

Paiement simplifié en ligne ;

Ouverture de compte en banque ;

Stockage des diplômes ;

Stockage des prescriptions ;

Stockage de la Carte européenne d’assurance maladie ;

Achat d’un forfait mobile simplifié depuis le smartphone ;

Signature de contrat à l’aide du portefeuille ;

Stockage des billets de train, avion et réservation d’hôtel.

Avec toutes ces données, il sera beaucoup plus simple de suivre des procédures dans à l’étranger comme demander la location d’une voiture ou faire vérifier son âge.

L’Union européenne se laisse encore deux ans pour développer et déployer ces portefeuilles numériques dans ses États membre.