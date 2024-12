Réserver une borne à l’avance en voiture, c’est possible avec cette nouvelle solution : mais pour quel intérêt ?

Driveco lance en France un nouveau service permettant aux conducteurs de voiture électrique de réserver leur borne de recharge jusqu’à une semaine à l’avance.

Cette innovation arrive à point nommé, alors que la France vient de franchir le cap des 150 000 points de recharge ouverts au public. Une étude récente menée par Driveco en collaboration avec Tolluna Harris Interactive révèle un besoin pressant : 79 % des Français déclarent avoir déjà attendu à une borne de recharge, et plus de la moitié d’entre eux font face à cette situation régulièrement.

« Notre responsabilité est multiple : rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, être pédagogues et fournir une expérience utilisateur fluide », explique Ion Leahu-Aluas, PDG de Driveco, dont le réseau compte déjà 10 000 points de charge installés ou en cours d’installation à travers le pays.

Driveco veut rendre la recherche de borne de recharge moins stressante

Le fonctionnement du service se veut simple et pratique. Les utilisateurs peuvent réserver gratuitement leur créneau via l’application Driveco, puis activer leur session en scannant un QR code sur la borne réservée. Pour éviter les abus, la réservation expire si l’utilisateur ne se présente pas dans les 10 minutes suivant l’heure prévue.

Dans un premier temps, ce service est déployé sur les 200 stations Driveco situées dans les Carrefour Market. Une bonne nouvelle donc, surtout avant les départs en vacances de Noël, période traditionnellement chargée sur les routes.

Une telle technologie devrait contribuer à accélérer la démocratisation de la mobilité électrique en France, la recharge étant souvent en sujet épineux chez ceux qui ne jurent toujours que par l’essence. En permettant aux conducteurs de planifier leurs arrêts recharge à l’avance, Driveco répond à l’une des principales préoccupations des utilisateurs de véhicules électriques : la garantie de pouvoir recharger son véhicule lors des longs trajets sans stress ni attente excessive.

Précisons que Driveco n’est pas la première entreprise à proposer ce service en France. C’est également le cas d’Electra, puisqu’il est possible de réserver une borne à l’avance, sauf celles situées sur les autoroutes.

Et finalement, est-ce réellement nécessaire de pouvoir profiter d’une telle fonctionnalité ? Car les attentes aux bornes peuvent avoir lieu lors des longs chassés-croisés, surtout sur autoroute et sont de plus en plus rare, à mesure que le nombre de points de charge augmente à travers l’Hexagone.