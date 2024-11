Les avantages et inconvénients d’une chambre à air TPU pour vélo : on vous explique l’intérêt de cette nouvelle tendance

Si vous suivez les évolutions du monde du vélo, vous avez certainement entendu parler des chambres à air TPU. Après les chambres à air en butyl et les chambres à air en latex, on peut se demander ce qu’apportent les chambres à air TPU. Nous décortiquons pour vous les avantages et inconvénients de cette nouvelle tendance.

En apparence, vouloir faire évoluer les chambres à air revient à essayer de réinventer la roue. Mais la chambre à air TPU pourrait bien devenir le nouveau standard, tant les avantages sont nombreux et les prix en baisse. Mais avant toute chose, savez-vous ce qu’est une chambre à air TPU ?

Qu’est-ce qu’une chambre à air TPU ?

Parler des avantages d’une nouvelle technologie sans en connaître la signification est difficile. Le terme TPU désigne le polyuréthane thermoplastique. Il s’agit d’une matière récemment utilisée pour les chambres à air.

Mais on la retrouve également dans la composition de nombreux éléments, tels que les meubles, les automobiles, les chaussures, les adhésifs, les peintures, les textiles élastiques, les roues, les coques de téléphones… Les propriétés élastiques de ce matériau lui permettent de multiplier ses domaines d’application.

La chambre à air TPU est arrivée sur le marché il y a trois ans, après la chambre à air en butyl, que nous connaissons tous, et la chambre à air en latex, plus confidentielle. Mais c’est récemment qu’elle fait parler d’elle grâce à des références plus abordables.

Quels sont les avantages d’une chambre à air TPU ?

Lorsque l’on découvre pour la première fois une chambre à air TPU, on est directement surpris par sa taille. Elle est bien moins encombrante que les chambres à air en butyl, répandues partout sur le marché. Il est donc plus facile de la glisser dans la poche d’un maillot ou dans une petite sacoche de réparation.

En toute logique, si cette chambre à air TPU est plus petite, son poids est également réduit. Une chambre à air en butyl pèse environ 115 grammes, alors qu’une TPU équivalente ne pèse que 30 grammes. Le gain de poids est intéressant, surtout pour les vélos de compétition. Cette masse en rotation a une certaine inertie, on dit souvent que pour gagner en performance, le plus important est d’avoir des roues légères. Cependant, des jantes en carbone légères coûtent une fortune. Alors réduire le poids de la chambre à air, c’est rendre son vélo plus vif. Avec des chambres à air TPU, le gain de poids est important pour seulement quelques euros.

Le confort et la résistance au roulement sont aussi améliorés. Les chambres à air en butyl sont peu étirables, contrairement aux chambres à air TPU. Ainsi, elles permettent au pneu de mieux se déformer pour absorber les irrégularités présentes sur la route. La différence est peu perceptible sur un vélo de ville, mais sur un vélo de route faisant l’impasse sur le confort au profit de la performance, le cycliste devrait y trouver son compte. D’autant plus que la résistance au roulement est réduite : là encore, on est dans le gain marginal, avec 3 watts de gagnés.

Quels sont les inconvénients des chambres à air TPU ?

Ces chambres à air sont étirables et peu rigides, ce qui devient un inconvénient lors de leur montage sur votre vélo. Il est recommandé de ne pas les gonfler en dehors d’un pneu. Il faut faire particulièrement attention au pincement lors du remontage du pneu, car cette chambre à air souple peut se glisser entre le pneu et la jante.

De plus, il est formellement déconseillé de gonfler ces chambres à air TPU avec une pompe électrique ou une cartouche de gaz. Il est nécessaire de répartir l’air de manière progressive lors du gonflage, surtout pour le premier gonflage dans le pneu.

Ces chambres à air n’ont pas une étanchéité parfaite : elles perdent de la pression au fil des jours. Il est donc recommandé de vérifier la pression avant chaque sortie.

Le prix est également un inconvénient des chambres à air TPU. Cependant, il faut admettre que ce coût tend à fortement diminuer avec l’arrivée de fabricants chinois sur les sites de e-commerce.

Une chambre à air TPU : pour quels usages ?

Vous connaissez maintenant les tenants et aboutissants de la chambre à air TPU. Mais faut-il les installer sur votre vélo ?

Si vous avez un vélo électrique pour simplement aller au travail ou vous balader sans recherche de performance, la réponse est clairement non. La chambre à air en butyl fait parfaitement le travail. On parle ici de gains marginaux que l’on ressent uniquement sur des vélos affûtés. D’autant plus que, si votre vélo est électrique, gagner une centaine de grammes sur le poids du vélo est inutile.

En revanche, si vous êtes un compétiteur né, un amoureux de la vitesse sur route, et que vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, le TPU peut vous intéresser. Le gain en termes de performance est prometteur, la petite chambre à air sera aussi plus confortable dans la poche d’un maillot. Des avantages forts, surtout lorsque le prix devient accessible, entre 5 et 15 euros pour certaines références de marques asiatiques. Une chambre à air TPU de marques comme Vittoria, Continental ou Tubolito approchera facilement les 20 euros.