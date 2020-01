OnePlus 8 et 8 Pro : la marque promet plein d’améliorations vidéo

OnePlus fait plein de promesses pour améliorer la qualité vidéo de ses smartphones et on a de fortes raisons de croire que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront les premier à en profiter.

Plusieurs nouveautés pour améliorer la qualité vidéo et l’expérience de l’utilisateur lorsqu’il filme un contenu. Voici, en bref, les promesses de OnePlus. En effet, dans un article de blog, la marque fait le bilan d’une rencontre avec des fans à New York dans le cadre de son projet « Open Ears Forum ». Dans son message, l’entreprise liste diverses réclamations concernant les options vidéo qui ont été évoquées pendant l’événement et y apporte une réponse officielle.

OnePlus en profite pour rappeler qu’il s’efforce de proposer autant d’homogénéité que possible à ses capteurs. « Affiner tous les appareils photo afin d’avoir une exposition et une balance des blancs identiques est notre première priorité et notre objectif principal ». Il s’agit là d’une promesse intéressante car il faut admettre qu’un ultra grand-angle offre rarement la même qualité que le capteur principal. Toujours en haut de la liste des tâches de la marque se trouvent également des mises à jour matérielles et logicielles dans le courant de l’année 2020 pour optimiser l’autofocus et offrir une retranscription plus fidèle de la couleur de la peau.

Concernant la 4K, on notera que OnePlus travaille sur une fonction de super stabilisation pour les vidéos enregistrées avec cette définition sur ses futurs smartphones malgré quelques limitations techniques. En revanche, pour des raisons de performances et de chauffe, la limite d’enregistrement en 4K ne peut pas être étendue.

OnePlus 8 et 8 Pro

À en croire le message de OnePlus, ses équipes tentent aussi de trouver un meilleur équilibre entre la finesse de l’image et le bruit qui peut apparaître dedans. Un défi plus facile à dire qu’à faire, tout comme la mission de réduire les effets de scintillement.

Enfin, OnePlus affirme travailler sur un mode nuit pour la vidéo, de nouveaux outils d’édition, des effets de transitions et plein d’autres choses. Tout porte à croire qu’une bonne partie de ces nouveautés feront d’abord leur apparition sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro dont la sortie devrait intervenir pendant le premier semestre de 2020. Rappelons toutefois que c’est surtout pour son écran très prometteur que le OnePlus 8 Pro est attendu.

