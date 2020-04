OnePlus 8 et 8 Pro officiellement présentés : une sérieuse montée en gamme

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro viennent d'être officialisés. Retrouvez ici tout ce qu'il faut savoir à leur sujet : caractéristiques, prix et disponibilité.

Ça y est ! Après des mois d’attente et d’informations distillées çà et là, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro ont été officiellement présentés. Au programme, nous avons des smartphones qui voient leur prix monter significativement. Dans le même temps, leurs caractéristiques se veulent aussi plus alléchantes.

Les deux smartphones se ressemblent beaucoup en termes de design avec un écran incurvé sur les bords latéraux. Adieu le système de caméra pop-up ou l’encoche en forme de goutte d’eau des précédentes générations. Le OnePlus 8 comme le OnePlus 8 Pro se parent d’un poinçon pour loger le capteur photo frontal. Une tendance esthétique que l’on retrouve décidément de plus en plus sur le marché des smartphones.

Passons en revue les éléments à retenir des fiches techniques des deux téléphones.

OnePlus 8 Pro : le condensé de nouveautés

Le OnePlus 8 Pro attire forcément le plus de regards. Ce dernier profite en effet de plusieurs technologies intéressantes. Son écran AMOLED tout d’abord, à la particularité d’être rafraîchi à 120 Hz (120 images par seconde) pour offrir une grande fluidité comme sur les Galaxy S20 de Samsung.

La dalle compatible HDR10+ profite d’une diagonale de 6,78 pouces au format 19,8:9 et d’une définition pouvant aller jusqu’au QHD+ (3168 x 1440 pixels). La marque promet aussi un retour haptique optimisé.

Le OnePlus 8 Pro dispose également d’un quadruple appareil photo au dos :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,78)

ultra grand-angle de 48 mégapixels, 120 degrés (f/2,2)

téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,44)

capteur de 5 mégapixels avec un « color filter » (f/2,4)

Dans le cas du dernier capteur, OnePlus explique que ce filtre « se révèle utile pour des effets de lumière et de couleurs ». Notez aussi qu’un mode macro à 2,5 cm est possible sur ce OnePlus 8 Pro grâce à un moteur spécialement dédié intégré dans le capteur de l’ultra grand-angle.

À l’avant, il faut compter sur un capteur de 16 mégapixels pour les selfies (f/2,45). Le téléphone profite aussi d’une batterie de 4510 mAh livrée avec un chargeur Warp Charge 30T de 30 W et, pour la première fois, avec un chargeur sans fil de 30 W également. Le OnePlus 8 Pro s’appuie aussi sur la puissance du Snapdragon 865 couplé à 8 ou 12 Go de RAM et à un espace de stockage UFS 3.0 de 128 ou 256 Go.

Notez aussi que le OnePlus 8 Pro est le premier téléphone de la marque à arborer une certification IP68 qui garantit sa résistance contre l’eau et la poussière.

OnePlus 8 : le flagship un peu plus modeste

Le OnePlus 8 affiche clairement son intention de figurer dans le haut du panier sur le marché des smartphones tout en proposant une fiche technique plus modeste que la déclinaison Pro. On a donc ici un écran AMOLED plus petit de 6,55 pouces au format 20:9 avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le HDR 10+ est toujours de la partie.

Côté photo, on a la configuration suivante :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,75)

ultra grand-angle de 16 mégapixels, 116 degrés (f/2,2)

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4)

À l’avant, le capteur pour les selfies dispose d’une définition de 16 mégapixels (f/2,4). La batterie, quant à elle, affiche une capacité de 4300 mAh. La charge rapide filaire de 30 W est bien présente ici, mais pas la solution sans fil. Côté SoC, c’est toujours le Snapdragon 865 qui est aux manœuvres avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le OnePlus 8 n’a pas la chance d’être certifié IP68.

5G et Wi-Fi 6 pour les deux modèles

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro s’accompagnent d’une hausse des tarifs non négligeable qui peut notamment être expliquée par la compatibilité avec le réseau 5G des deux appareils. Les téléphones fonctionnent d’ailleurs aussi avec le Wi-Fi 6.

Prix et disponibilité en France des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront commercialisés officiellement en France le 21 avril. Le OnePlus 8 Pro est annoncé au prix de 899 euros dans sa configuration de 8 / 128 Go et à 999 euros pour la version 12 / 256 Go.

De son côté, le prix du OnePlus 8 va de 699 euros (8 / 128 Go) à 799 euros (12 / 256 Go).

Les précommandes, elles, démarrent dès aujourd’hui mardi 14 avril à 19 heures.

Fiches techniques des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro