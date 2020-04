Un OnePlus 8 Pro super rapide : la marque dégaine des chiffres pour vous impressionner

Le OnePlus 8 Pro se veut ultra rapide et, à cet égard, le patron de la marque explique justement ce à quoi il faut vous attendre. Pour cela, il utilise beaucoup de données chiffrées.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront annoncés le 14 avril prochain. Même si les smartphones ne sont pas encore officiellement présentés, ils font déjà l’objet de quelques publications de la marque pour attiser la curiosité du public.

À cet égard, le cofondateur de l’entreprise, Pete Lau, s’est fendu d’un billet de blog pour mettre en valeur les performances à attendre sur les futurs téléphones. Il ne précise pas précisément quel modèle profitera des spécifications techniques qu’il mentionne, mais on peut d’ores et déjà estimer que le OnePlus 8 Pro en jouira. Le OnePlus 8 devrait, lui, avoir une fiche technique un peu plus modeste sur plusieurs points.

Des chiffres en pagaille

Évidemment, Pete Lau commence par saluer la puissance du Snapdragon 865 qui équipera les deux appareils, promettant ainsi une amélioration de 25 % des performances CPU et de l’efficacité du GPU. Le tout, avec une meilleure efficacité énergétique.

Pour aller plus loin

Un OnePlus Z à la place du OnePlus 8 Lite

Plus dans le détail, le OnePlus 8 Pro va embarquer de la mémoire vive LPDDR5 pour la première fois dans l’histoire de la marque. « Le taux de transfert atteint le chiffre impressionnant de 6 400 mégabits par seconde pour une bande passante de 51,2 Go/s », écrit Pete Lau. En d’autres termes, vos tâches s’exécuteront plus rapidement que jamais. En outre, l’homme d’affaires mentionne aussi une consommation énergétique plus faible de 45 % par rapport à la génération précédente.

Stockage UFS 3.0

Cela fait déjà beaucoup de données chiffrées, mais ce n’est pas encore terminé. Le prochain fleuron aura droit à un stockage UFS 3.0 pour atteindre des vitesses de lecture et d’écriture de 1700 Mo/s si l’on en croit le PDG de OnePlus. À titre de comparaison, nous mesurions des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles 1482 et 393 Mo/s sur le OnePlus 7T Pro. La marque souligne avoir travaillé sur deux fonctionnalités maison (Turbo Write et Host Performance Booster) pour améliorer encore plus ces performances.

Rappelons enfin que le OnePLus 8 Pro va aussi profiter d’un écran rafraîchi à 120 Hz pour une expérience fluide et d’une compatibilité avec le réseau 5G.