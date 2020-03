OnePlus 8 et 8 Pro : une fiche technique probable mise en ligne

Le leaker Ishan Agarwal a donné ce qui pourrait être un premier aperçu des caractéristiques des OnePlus 8 et 8 Pro. On découvre sans surprises deux smartphones haut de gamme, avec notamment une norme IP officielle pour l'un d'eux.

Chaque jour qui passe nous rapproche du lancement des OnePlus 8 et 8 Pro, dont la date serait fixée dans le courant du mois d’avril. À quelques semaines, voire quelques jours de cette échéance, le jeune leaker indien Ishan Agarwal a publié ce qu’il affirme être la fiche technique de ces deux smartphones.

Au vu des bons antécédents de celui qui se nomme lui-même « plus qu’un simple passionné de nouvelles technologies » et de la fiche technique en ligne avec ce que propose la marque chinoise habituellement, tout porte à croire que ces informations sont tangibles.

Des OnePlus 8 dans le haut de gamme

Voici donc les fiches techniques supposées des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro :

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Taille et définition d'écran 6,78" - QHD+ 6,55" FHD+ Type d'écran Super Amoled 120 Hz Super Amoled 90 Hz Couleurs Bleu, noir et vert "Glow", noir et vert Stockage 128 à 250 Go en UFS 3.0 128 à 250 Go en UFS 3.0 RAM 8 à 12 Go en LPDDR5 8 à 12 Go en LPDDR4X SoC Snapdragon 865 5G Snapdragon 865 5G Appareil photo arrière 48 + 48 + 8 + 5 Mpx 48 + 16 + 2 Mpx Caméra frontale 16 Mpx 16 Mpx Batterie 4510 mAh 4300 Mpx Charge 30 W filaire

30 W sans fil

3 W inversée 30 W filaire Résistance à l'eau IP68 -

On remarquera rapidement les quelques différences entre les deux smartphones soulignées ici, avec une fréquence d’affichage différente, un type de mémoire vive moins rapide sur le petit modèle, un capteur photo supplémentaire sur la version Pro ainsi que la recharge sans fil à 30 W et une norme IP.

Un modèle Pro ultra premium

Depuis plusieurs années, OnePlus refuse catégoriquement d’intégrer à ses smartphones la charge sans fil et de leur faire passer les normes de résistance à l’eau et à la poussière. Ici, on peut constater que le OnePlus 8 Pro coche ces deux cases.

Pour ce qui est de la recharge, la marque chinoise a toujours insisté sur le fait de ne pas y voir d’intérêt tant que cette technologie n’était pas aussi rapide qu’en branchant un fil au téléphone. C’est donc une bonne nouvelle de voir que le constructeur, qui partage sa R&D avec Oppo, pourrait enfin proposer ce type de technologie.

Pour ce qui est de la résistance à l’eau en revanche, il semble que cela soit plus marketing qu’autre chose. En effet, OnePlus s’est toujours targué de proposer des téléphones étanches, mais non certifiés afin de ne pas faire grimper le prix de l’appareil. Si ce point est avéré, cela pourrait donc davantage être une réponse à la vindicte populaire qu’une véritable amélioration sur le plan technique.

Encore quelques jours

On attend maintenant une confirmation, ou non, de la part de OnePlus dans les prochains jours, si l’épidémie de Coronavirus n’a pas retardé l’évènement. Pour rappel, aucune date n’a encore été officialisée pour ce dernier.