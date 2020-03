La charge sans fil ultra rapide d’Oppo est prête pour ses futurs smartphones

Après avoir annoncé le développement d'un système de charge sans fil de 30 W en décembre dernier, Oppo a annoncé qu'il était fin prêt à débarquer sur ses prochains smartphones.

Depuis quelques années, ce sont deux tendances qui se sont dessinées dans le domaine de la recharge de smartphones. D’une part, la recharge rapide, jusqu’à plus de 60 Watts sur les derniers modèles les plus haut de gamme, et de l’autre, la recharge sans fil.

Néanmoins, jusqu’à récemment, la puissance de la charge sans fil était encore assez limitée. On pouvait trouver des appareils compatibles jusqu’à 10 W, voire 15 W, mais rarement au-dessus des 20 W. Oppo a cependant annoncé en décembre dernier travailler sur un nouveau système de charge sans fil permettant une puissance de charge jusqu’à 30 W.

Pas de charge sans fil 30W sur l’Oppo Find X2 Pro

Désormais, il semble désormais que la technologie soit prête à être intégrée à un smartphone vendu dans le commerce comme nous l’apprend le site XDA Developers : « Lorsque notre rédacteur en chef a demandé à l’entreprise quand elle comptait l’utiliser, Edward Tian, ingénieur spécialisé dans la charge chez Oppo a répondu que l’entreprise avait achevé la recherche et développement pour la charge sans fil 30W et qu’elle est techniquement prête à être lancée ».

Néanmoins, comme le souligne le site spécialisé, on n’a pas encore eu l’occasion de la découvrir, y compris sur les tout derniers modèles annoncés par le constructeur comme l’Oppo Find X2 Pro, pourtant le modèle le plus haut de gamme d’Oppo. « Il a ajouté que la technologie peut coexister avec la charge SuperVOOC 2.0 65W du Find X2 […] mais n’a pas révéler pourquoi la technologie d’y était pas intégrée », indique XDA Developers.

Une charge sans fil 40W en développement chez Xiaomi

Il se pourrait qu’Oppo réserve cette charge rapide sans fil pour le successeur du Reno Ace lancé en octobre dernier. Pour rappel, ce smartphone, qui n’a pas été lancé en Europe, était le premier de la marque à intégrer un système de charge rapide 65W. Par ailleurs, Oppo et OnePlus partageant nombre de leurs technologie, il se pourrait que les futurs OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro profitent aussi de cette charge sans fil ultra-rapide, sachant que OnePlus a déjà annoncé que les deux smartphones seront les premiers de la marque à profiter de la charge par induction.

Rappelons que la puissance de la charge sans fil est l’une des dernières batailles dans le domaine des smartphones. Outre Oppo avec son système 65W, Xiaomi a également fait la démonstration d’une charge sans fil très rapide, avec une puissance de 40 W. Il s’agit cependant là aussi d’un simple prototype et la technologie n’est pas encore disponible sur un smartphone commercialisé. Xiaomi a cependant intégré une charge sans fil de 30 W sur son dernier modèle haut de gamme, le Mi 10 Pro, dont le lancement en Europe est attendu dans les prochaines semaines.