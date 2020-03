Xiaomi montre une nouvelle recharge sans fil très rapide

Chang Cheng, vice-président de Xiaomi, a publié la vidéo d'un smartphone en cours de recharge sans fil. Grâce à une technologie permettant d'atteindre les 40 W, la batterie passe de 0 à 100 % en 40 minutes seulement.

Alors que la technologie avance, les utilisateurs souhaitent de plus en plus couper le cordon et se libérer des câbles. Tout ce qui permet la communication sans fil est bienvenu et bon nombre d’appareils, comme nos smartphones, peuvent déjà s’en passer complètement.

Malheureusement, on ce qui concerne la recharge, la technologie Qi de recharge sans fil possède encore de nombreux inconvénients, comme la chauffe, la déperdition d’énergie ou tout simplement la faible vitesse de recharge. Des avancées sont néanmoins en cours dans ce domaine pour améliorer ce dernier point.

Xiaomi montre son chargeur sans fil 40 W

Sur Weibo, le site de microblogging chinois, Chang Cheng, vice-président de Xiaomi, a publié la vidéo d’un smartphone rechargé sans fil à l’aide d’un chargeur 40 W. Cela lui permet de récupérer 50 % d’autonomie en moins de 20 minutes, et de recharger totalement sa batterie de 4000 mAh en 40 minutes seulement.

Rappelons qu’aujourd’hui, bon nombre de smartphones, même haut de gamme, ne proposent pas encore une telle rapidité de charge, y compris en filaire.

Encore en test

Pour le moment néanmoins, Xiaomi n’a annoncé aucune date pour l’intégration de cette technologie à l’un de ses smartphones et le constructeur est passé maître dans les annonces concernant les batteries. L’année dernière, Xiaomi avait dévoilé une recharge filaire de 100 W qui n’a toujours pas été implémentée pour le moment. La raison ? L’impact qu’une telle recharge peut avoir sur l’autonomie elle-même.

Il ne fait aucun doute en revanche que Xiaomi apportera cette technologie à ses smartphones dès que possible, d’autant que le Xiaomi Mi 10 Pro, déjà annoncé en Chine, propose une recharge filaire de 50 W et une recharge sans fil de 30 W.

Reste désormais à savoir si une telle recharge n’est pas dangereuse pour nos batteries et si les autres constructeurs suivront pour proposer une charge sans fil rapide sur la majorité des smartphones.