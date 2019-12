Oppo a levé le voile sur sa nouvelle technologie VOOC de charge sans fil rapide. On peut ainsi espérer voir débarquer cette technologie sur les futurs smartphones Oppo et OnePlus.

Oppo a dévoilé sa technologie VOOC sans fil de 30 Watts. Plus concrètement, Oppo promet une charge complète d’une batterie de 4 000 mAh en 80 minutes, le tout sans fil. Le constructeur chinois a annoncé que sa technologie serait intégrée dans un smartphone dès 2020.

Cela donne également un précieux indice : le prochain OnePlus pourrait hériter de cette technologie (la marque est propulsée par le même groupe BBK Electronics). Oppo et OnePlus font partie des rares constructeurs à ne pas proposer encore de la charge sans fil, ils préfèrent mettre en avant leur technologie VOOC et Warp Charge. Cela, dit, on s’attendait à voir ces deux acteurs franchir le cap depuis quelques mois.

OPPO have unveiled their under-screen camera prototype today at the 2019 Future Technology Conference

Device uses an under-screen camera with no openings & no physical buttons

This is just a demo device tho#OPPOReno3Pro #WheelOfFortune #opporeno2series #Android #คังแดเนียล pic.twitter.com/60xH9HcQCN

— MiHUB NG (@mihubng) December 10, 2019