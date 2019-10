Oppo a officialisé son dernier Reno Ace : il introduit une nouvelle technologie nommée SuperVOOC 2.0.

L’Oppo Reno Ace vient d’être officialisé en Chine. Il était assez attendu. Oppo l’a équipé de sa nouvelle technologie de charge rapide : le chargeur qui accompagne ce smartphone supporte une puissance de 65 Watts et est équipé de la technologie SuperVOOC 2.0. De plus, il est également compatible avec USB-PD et Quick Charge de Qualcomm. Avec sa batterie d’une capacité de 4 000 mAh, Oppo promet une charge de 0 à 100 % en seulement 30 minutes. Dans la vidéo ci-dessous de Forbes, on peut voir la taille du chargeur 65 Watts.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Le reste des composants sous le capot est au niveau de sa charge très rapide : un Qualcomm Snapdragon 855+, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne UFS 3.0. Oppo se vante aussi d’utiliser une technologie spéciale pour évacuer la chaleur, ce qui serait très utile pour supporter la nouvelle charge très rapide. De plus, on retrouve un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Oppo a opté pour une encoche sous forme d’une goutte d’eau avec un appareil photo de 16 mégapixels. L’écran accueille également un lecteur d’empreintes digitales. Vous l’aurez remarqué, il ressemble à un mix entre le OnePlus 7T et le 7T Pro. Il faut dire que les deux marques appartiennent au même groupe et partagent donc des ressources et des technologies.

Du côté du logiciel, pas d’OxygenOS, l’Oppo Reno Ace fonctionne sur Android 10 avec l’interface ColorOS 6.1. Il convient également de mentionner le port jack 3,5 mm, ce qui est plutôt rare désormais. La caméra principale utilise un capteur de 48 mégapixels qui ouvre à f/1,7 avec stabilisateur OIS, accompagné par une caméra téléphoto de 13 mégapixels (f/2,4), une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) et une caméra noir et blanc de 2 mégapixels (f/2,4) pour le mode portrait. Notez que l’enregistrement de vidéos prend en charge une qualité jusqu’à 4K60 ou 1080p120.

La version avec 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de stockage est vendue environ 430 euros HT en Chine (3399 yuans), il existe également une version avec 12 Go de mémoire RAM. Malheureusement, si ce smartphone vous intéresse, sachez qu’Oppo ne compte pas le commercialiser en France. Un autre smartphone est prévu, et il est fort à parier que cela soit le Reno 2 officialisé il y a peu de temps en Chine.