OnePlus préparerait un nouveau smartphone milieu de gamme en plus des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Le retour à des prix serrés pour la marque ?

OnePlus a un parcours unique en son genre sur le marché des smartphones. La marque fondée au sein de BBK Electronics (Oppo, Realme, Vivo) est rapidement devenue l’une des références sur le marché.

Elle a commencé ce parcours en cassant les prix (269 euros pour le OnePlus One), avec des smartphones partageant les caractéristiques des fleurons pour seulement la moitié du prix. Toutefois, génération après génération, la marque a augmenté ses prix, jusqu’à atteindre 759 euros avec le OnePlus 7T Pro.

Si OnePlus ne semble pas prêt à baisser ses prix pour les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, elle préparerait pour un troisième modèle, plus accessible. OnePlus s’était déjà essayé à un modèle indépendant avec le OnePlus X en 2015, sans jamais en sortir un successeur.

Un modèle « Lite »

On doit cette rumeur à Onleaks, qui partage sur le site 91mobiles, les premières images de ce OnePlus milieu de gamme.

On peut voir un smartphone intégrant un écran bord à bord 2D à l’avant, de 6,4 pouces de diagonale environ, avec un perçage au centre pour la caméra en façade, et un module photo en haut à gauche au dos. Ce module n’intègrerait que deux appareils photo, contre 3 caméras pour le OnePlus 8.

Ce design ressemble beaucoup à ce que Samsung prépare avec son Galaxy A51. En regardant de plus près, on peut constater l’absence de port jack, et l’intégration d’un port USB-C. Enfin un coloris bleu serait au programme, ce qui n’est pas surprenant pour 2020.

D’après les rendus, ce OnePlus 8 « Lite » mesurerait environ 159,2 x 74 x 8,6 mm. Il s’agit ici avant tout d’une fuite du design de l’appareil, et nous n’avons pas d’informations ou de fuites concernant ses caractéristiques internes pour le moment.

Il sera intéressant de voir si OnePlus choisit d’intégrer un Snapdragon 855 ou 865 dans ce smartphone, plutôt qu’un SoC pensé pour les appareils milieux de gamme, comme un Snapdragon 700 ou 600.