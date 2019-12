Pantone Color Institute vient de dévoiler l’heureuse élue de l’année prochaine : le « PANTONE 19-4052 Classic Blue ».

Pantone Color Institute vient de nommer la couleur de l’année 2020 : classic blue. Cette couleur est en passe d’influencer les collections déco, mode et beauté l’année prochaine. D’après l’entreprise mondialement connue, cette couleur exprime la « confiance, foi, stabilité, horizons infinis ». Il est donc probable que l’on découvre au moins un smartphone avec ce (Grand) bleu intemporel et protecteur – le Classic Blue (Pantone® 19-4052). Il est précisé un peu loin dans le communiqué de presse que cette couleur apporterait « sentiment de paix et de tranquillité à l’esprit humain, (…) aide à la concentration et apporte une clarté semblable au laser, recentrant nos pensées ».

Dans le marché du smartphone, la plupart des constructeurs préfèrent un élégant dégradé de couleurs, tandis qu’Apple a fait le choix de différentes teintes de couleurs. Le jaune et le rouge sont moins vifs que l’iPhone XR, tandis que le blanc semble un tout petit peu plus crème. Le vert et le mauve ont remplacé le bleu et le corail. Le vert est d’ailleurs assez turquoise en fonction de l’éclairage, et tire donc parfois vers le bleu pâle.

Pour information, la couleur Pantone de l’année dernière était un Ultra Violet, on peut donc y voir une certaine influence.