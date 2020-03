Retardé, le OnePlus 8 arrive « prochainement »

Pete Lau, le CEO de OnePlus, a indiqué sur les réseaux sociaux que le lancement des OnePlus 8 a déjà été repoussé 3 fois. Il promet cependant de les dévoiler « prochainement ».

Mise à jour : la date d’annonce des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro a été officiellement dévoilée.

L’épidémie de coronavirus a contraint bon nombre d’entreprises à retarder, voire annuler leurs évènements. Bien sûr, le monde de la Tech n’y échappe pas, même si la possibilité de proposer des conférences en ligne a permis à certains comme Huawei ou Xiaomi de maintenir leur planning. De son côté, OnePlus explique que du retard a été pris.

Pete Lau, le CEO de OnePlus, a publié quelques messages sur Twitter pour communiquer sur la situation actuelle de son entreprise. Il y explique que pour sa nouvelle gamme OnePlus 8, « la date de lancement a été repoussée trois fois au regard de la situation actuelle », mais qu’il est désormais temps « d’aller de l’avant ». Aussi, les produits seront dévoilés « prochainement ».

To be honest, the launch date was pushed back three times out of concern for the current situation. Now, we must move forward. Soon we'll bring you the products we've worked so hard to develop (3/4)

— Pete Lau (@PeteLau) March 29, 2020