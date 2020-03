Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro : les prix s’envolent en France

Xiaomi France a dévoilé le prix et la date de sortie des Mi 10 et Mi 10 Pro. Ce sont les deux nouveaux fleurons de la marque et il faudra avoir quelques économies de côté.

Comme prévu, c’est aujourd’hui que Xiaomi a lancé le Mi 10 et le Mi 10 Pro à l’internationale, après un lancement en Chine en février.

Nous ne reviendrons pas ici en détail sur les caractéristiques de ces nouveaux smartphones, qui avaient déjà été présentés. Voici un tableau récapitulatif pour se rafraîchir la mémoire.

Modèle Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur MIUI MIUI Taille d'écran 6.67 pouces 6.67 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 386 ppp 386 ppp Technologie Super AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 865 Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Adreno 650 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 20 Mpx

Appareil photo (frontal) 20 Mpx 20 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ad) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.1 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4780 mAh 4780 mAh Dimensions 74.8 x 162.6 x 9mm 74.8 x 162.6 x 9mm Poids 208 grammes 208 grammes Couleurs Argent, Or, Bleu Blanc, Bleu Prix 698€ 1500€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Ce lancement était l’occasion pour Xiaomi de dévoiler les prix et la date de sortie du smartphone en France.

Le prix flirte avec les 1000 euros

Le fabricant avait déjà dévoilé des prix en forte hausse en Chine, qui montrait que la marque avait désormais de nouvelles ambitions pour le marché du smartphone.

C’est confirmé avec les prix pratiqués en France qui décollent tout autant. Jugez plutôt :

Xiaomi Mi 10 Pro avec 8 Go/256 Go : 999 euros

Xiaomi Mi 10 avec 8 Go/256 Go : 799 euros

Il y a un an, Xiaomi lançait le Mi 9 à partir de 499 euros pour 64 Go de stockage avec 6 Go de RAM.

Xiaomi a donc augmenté le prix de son fleuron de 60 % en un an seulement.

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro seront disponibles en France à partir du 7 avril 2020. Pour le lancement, Xiaomi offre des écouteurs Mi True Wireless Earphones 2. Nous avions testé la première génération sur Frandroid.

Xiaomi précise que les achats depuis sa boutique Mi.com donneront le droit à 1 an de garantie supplémentaire (soit 3 ans au total) et un remplacement d’écran gratuit pendant deux ans, à compter de la date d’achat.