OnePlus 8 : préparez-vous à une nouvelle montée des prix à cause de la 5G

OnePlus a annoncé que l'ensemble de sa prochaine gamme de smartphone sera compatible 5G. Une nouveauté qui devrait notamment se répercuter sur les prix des appareils comme l'annonce d'ores et déjà le fondateur de la marque, Pete Lau.

On le sait de longue date, OnePlus compte équiper ses prochains smartphones hauts de gamme, les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, de la nouvelle puce Snapdragon 865 de Qualcomm. Une puce qui permettra aux deux appareils d’être compatibles avec le futur réseau 5G.

OnePlus est revenu sur ses ambitions en matière de 5G ce mardi au travers d’un communiqué : « Une fois encore, la marque propose à ses utilisateurs d’avoir une longueur d’avance grâce à une compatibilité 5G sur l’intégralité de la gamme ». Il faut dire que cela fait longtemps que OnePlus expérimente sur la 5G et la marque proposait même, à l’édition 2019 du MWC, un prototype de smartphone 5G utilisant le cloud computing de Shadow pour faire tourner des jeux en streaming.

Notre prochaine gamme sera compatible 5G. Et vous ? pic.twitter.com/FpFG2aA1al — OnePlus France (@oneplus_fr) March 10, 2020

Des tarifs attendus à la hausse

Mais avec l’arrivée de la 5G, le rapport qualité-prix des smartphones pourraient avoir du plomb dans l’aile. Il faut dire que depuis le lancement de la marque en 2014, OnePlus a vu le prix de ses appareils augmenter fortement, jusqu’à atteindre les 859 euros pour le modèle le plus haut de gamme, le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. La 5G sera donc un nouveau critère obligeant OnePlus à augmenter les prix de ses smartphones comme a déjà prévenu Pete Lau.

Interrogé par Cnet, le cofondateur de OnePlus a en effet indiqué que « les nouvelles technologies coûtent plus cher, donc les coûts sont plus élevés en comparaison des produits 4G ». Il faut dire que OnePlus propose déjà des smartphones 5G avec les OnePlus 7 Pro 5G et OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Néanmoins, le patron de la marque tient à rassurer les consommateurs et assure que le OnePlus 8 sera lancé à un « prix raisonnable ».

On attend trois smartphones chez OnePlus en ce début d’année, les OnePlus 8, 8 Pro et 8 Lite. Si les deux premiers smartphones seront donc bien compatibles 5G comme l’a indiqué la marque, on ignore si ce sera également le cas du OnePlus 8 Lite qui pourrait être doté d’une puce moins puissante. Il faudra encore patienter quelques mois pour en savoir plus, OnePlus dévoilant généralement ses nouveaux appareils au cours du mois de mai.