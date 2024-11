Le prix de ce pack OnePlus (smartphone + écouteurs + chargeur) dégringole avant le Black Friday

En ce prĂ©-Black Friday, OnePlus a dĂ©cidĂ© de dĂ©gainer une offre plutĂ´t allĂ©chante : un pack comprenant un smartphone OnePlus Nord CE4 Lite 5G, une paire d’Ă©couteurs sans fil OnePlus Nord Buds 3 Pro et un chargeur 80 W, affichĂ© Ă 288,99 euros au lieu de 457,99 euros.

OnePlus a rĂ©cemment agrĂ©mentĂ© son catalogue de nouveaux produits : le smartphone OnePlus Nord CE4 Lite, un modèle abordable qui propose pourtant de très belles prestations, et les Ă©couteurs sans fil OnePlus Nord Buds 3 Pro, avec ANC s’il vous plaĂ®t, ont ainsi rejoint les gammes du fabricant. Ces deux bonnes rĂ©fĂ©rences, que nous avons d’ailleurs testĂ©es, se retrouvent actuellement dans un pack, comprenant en prime un chargeur rapide 80 W, affichĂ© Ă -36 % Ă l’approche du Black Friday.

Que contient ce pack OnePlus ?

Un smartphone avec écran Amoled rafraîchi à 120 Hz

Des Ă©couteurs sans fil avec d’excellentes prestations audio

Un chargeur rapide compact de 80 W

Initialement affichĂ© Ă 457,99 euros, le pack comprenant un OnePlus Nord CE4 Lite 5G (8 + 256 Go), des OnePlus Nord Buds 3 Pro et un chargeur SuperVOOC 80 W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 288,99 euros sur le site de OnePlus. Pour vous donner une petite idĂ©e, le OnePlus Nord CE4 Lite a Ă©tĂ© lancĂ© Ă 329 euros et est actuellement proposĂ© Ă 259 euros sur le site de la marque, les OnePlus Nord Buds 3 Pro sont maintenant affichĂ©s Ă 59 euros (contre 79 euros au lancement), et le chargeur est en ce moment vendu Ă 49,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant les OnePlus Nord CE4 Lite et OnePlus Nord Buds 3 Pro. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

Un bon smartphone d’entrĂ©e de gamme

Le OnePlus Nord CE4 Lite est un smartphone plutĂ´t Ă©lĂ©gant avec son dos glossy plat et lisse (attention aux traces de doigts, tout de mĂŞme), son bloc photo joliment conçu et ses tranches plates qui offrent une belle prise en main. On s’attardera bien plus sur son Ă©cran, ici une dalle Amoled de 6,67 pouces qui affiche une rĂ©solution de 2 400 x 1 080 pixels. De quoi profiter de noirs profonds et d’un bon rapport de contraste. Ajoutez Ă cela un taux de rafraĂ®chissement pouvant atteindre les 120 Hz, et vous avez lĂ un Ă©cran qui se rapproche bien plus de celui d’un smartphone premium que d’un modèle d’entrĂ©e de gamme. La luminositĂ© est de son cĂ´tĂ© assez bonne avec 958 nits mesurĂ©s en SDR et 1 030 nits en HDR ; la lisibilitĂ© est donc bonne, mais ce sera un peu juste en plein soleil. CĂ´tĂ© logiciel, c’est OxygenOS 14.1 qui est prĂ©sent, en complĂ©ment d’Android 14. L’interface est stable et bien fluide, et pour ce qui est du suivi logiciel, la marque promet 4 ans de mises Ă jour majeures et six ans de mises Ă jour de sĂ©curitĂ©.

Dans les entrailles du OnePlus Nord CE4 Lite, on trouve un Qualcomm Snapdragon 695, associĂ© Ă 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go d’espace de stockage UFS 2.2. Une configuration robuste qui offre des prestations honorables, sans pour autant briller. En jeu, Fortnite tourne par exemple Ă 30 fps sans difficultĂ© ni faiblesse en mode moyen. Si vous poussez le niveau de qualitĂ© plus haut, vous tomberez facilement en dessous de 10 fps. En photo, ce CE4 Lite est dotĂ© d’un capteur grand-angle stabilisĂ© de 50 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx (Ă la place d’un ultra grand-angle, dommage…) ; un module grâce auquel on peut capturer des clichĂ©s de bonne qualitĂ©, mais sous une bonne luminositĂ© seulement. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le smartphone tient aisĂ©ment une journĂ©e complète. Le chargeur SuperVooc 80 W, inclus dans ce pack, permet quant Ă lui une recharge Ă 100 % en 50 minutes.

Des écouteurs sans fil avec un excellent rapport qualité/prix

Deuxième pièce maĂ®tresse de ce pack, la paire d’Ă©couteurs OnePlus Nord Buds 3 Pro sont dotĂ©s d’embouts en silicone que l’on vient insĂ©rer dans le conduit auditif : oui, il s’agit bien d’Ă©couteurs intra-auriculaires, qui ont l’avantage de ne pas gĂŞner pendant leur port, mais attention, ils peuvent glisser pendant les sĂ©ances de sport. Leur format intra-auriculaire leur permet avant tout de proposer non seulement une isolation passive, mais Ă©galement une rĂ©duction de bruit, que l’on a jugĂ©e plutĂ´t satisfaisante lors de notre test. Les Ă©couteurs peinent en revanche Ă gommer les sons les plus percussifs. Un mode Transparence, bien efficace, est aussi de la partie.

C’est sur la partie audio que les OnePlus Nord Buds 3 Pro parviennent Ă exceller. MalgrĂ© quelques imprĂ©cisions dans les aigus, le rendu sonore global est très agrĂ©able et bien Ă©quilibrĂ©. Les amateurs de graves excessifs seront par ailleurs comblĂ©s avec l’option BassWave, dont le rĂ©glage progressif permet d’arrondir encore plus le mix au dĂ©triment des mĂ©diums. On regrettera simplement l’absence de haute dĂ©finition, la liste des codecs disponibles se limitant aux classiques AAC et SBC. Mais pour le prix, on se contente largement de ce qu’il y a. Enfin, l’autonomie n’est pas en reste avec plus de 40 heures d’Ă©coute au total (avec le boĂ®tier, donc) Ă 50 % du volume. Toutefois, retenez que l’ANC consomme beaucoup.

Pour en savoir encore davantage sur ces deux rĂ©fĂ©rences, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du OnePlus Nord CE4 Lite ainsi que celui des OnePlus Nord Buds 3 Pro.

