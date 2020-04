OnePlus 8 Pro : voici le prix supposé du chargeur sans fil en Europe

Davantage de caractéristiques supposées du chargeur sans fil du OnePlus 8 Pro ont été diffusées sur le web. Le prix en euros de l'accessoire est notamment évoqué.

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro vont être annoncés très bientôt. L’événement de la marque est en effet prévu pour le 14 avril prochain. Beaucoup d’informations ont déjà circulé autour de ces deux appareils, mais l’une de celles qui retiennent le plus l’attention est l’arrivée de la charge sans fil — au moins pour la version Pro. Une première pour le constructeur qui, jusqu’alors, jugeait cette technologie encore trop peu efficace.

C’est là qu’intervient le compte Twitter de TechDroider qui prétend révéler quelques informations au sujet de ce « OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger » et notamment son prix en euros. Tout d’abord, la puissance de 30 W est à nouveau évoquée pour ce socle, comme l’annonçait déjà le site 91Mobiles il y a quelques jours.

[EXCLUSIVE] OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger Full Features-

-Charges the OnePlus 8 Pro 50% in just 30 minutes and 100% in 80 minutes

-There's a Cooling Fan Inside

-AI Sleep Mode – Turns off Fan at Night

-Dust Detection, Overheating Protection

-Around €70 for EU pic.twitter.com/SE51XZ2tRi

