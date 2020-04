OnePlus 8 : Pete Lau promet de rester sous la barre des 1000 dollars

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront bientôt présentés et Pete Lau annonce déjà une bonne nouvelle concernant leur prix : « ils ne dépasseront pas les 1000 $ ».

Les OnePlus 8 et 8 Pro seront présentés le 14 avril. L’excitation monte autour de ces deux smartphones, de même que l’inquiétude. Avec les montées de prix successives de la marque ces dernières années, le prix du Snapdragon 865 et de la 5G, et les tarifs qui jouent avec la barre des 1000 euros chez la concurrence, certains s’attendent à ce que la facture du nouveau flagship du constructeur chinois soit un peu salée. Mais peut-être que cela restera correct…

Sous la barre des 1000 $

Pete Lau, CEO de OnePlus, aurait indiqué à Business Insider que les OnePlus 8 et 8 Pro « ne coûteront pas plus de 1000 dollars aux États-Unis », sans donner davantage de détails sur la tranche tarifaire. Selon le média indien, « la version la plus chère des OnePlus 8 sera plus abordable que le moins cher des Galaxy S20 5G, dont le prix démarre à 999,99 $ ».

Pour rappel, les OnePlus 7T et 7T Pro 5G McLaren sont respectivement proposés à partir de 599 et 899 dollars. Il ne serait pas très étonnant de voir les OnePlus 8 autour du prix de ce second modèle.

Les prix montent dans l’industrie

Dans tous les cas, il ne faut certainement pas s’attendre à un smartphone bon marché, et Pete Lau nous en avertit déjà au travers des colonnes de Business Insider. Il explique que la 5G « pose beaucoup plus de problèmes techniques que la 4G », notamment pour intégrer les nouvelles antennes au design et réussir à miniaturiser tous les composants pour proposer les mêmes performances en tout point. Heureusement, il s’attend à ce que ce coût s’étiole au fil des ans et du gain en maturité de la nouvelle technologie de réseaux.

Il précise par ailleurs que « les prix augmentent tout du long de la chaîne de production, des matières premières aux puces 5G ».

Nous avons contacté OnePlus France pour avoir davantage de précisions concernant les prix dans l’Hexagone et savoir si la barrière psychologique des 1000 euros serait pour sa part franchie, et attendons encore une réponse de leur part.