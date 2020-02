Le MWC 2020 est annulé

Après de nombreuses annulations et en raison de l'impossibilité de garantir la santé des participants, le Mobile World Congress 2020 est annulé.

Après plusieurs jours d’annulations successives des différents participants, la GSMA, organisatrice du Mobile World Congress, a finalement décidé d’annuler l’événement cette année. Le salon, qui devait avoir lieu à Barcelone du 24 au 27 février prochain, a purement et simplement été annulé en raison du coronavirus.

Il faut dire que depuis quelques jours, de nombreux exposants se sont désistés, aussi bien les marques de smartphones, comme Vivo et Sony, que les équipementiers réseaux, comme Nokia ou Ericsson, ou les opérateurs mobiles, comme Orange et AT&T.

Ce mercredi, une réunion d’urgence a eu lieu à partir de 14h au sein de la GSMA pour savoir comment réagir à ces annulations et aux risques sanitaires potentiels. La réunion, initialement prévue pour vendredi, a été avancée suite au désistement de plusieurs acteurs majeurs de la téléphonie mobile comme Nokia, AT&T ou Orange. Comme le rapporte l’agence Bloomberg, le patron de la GSMA, John Hoffman, a indiqué qu’il était désormais « impossible » pour l’organisation de garantir l’absence de risque sanitaire.

