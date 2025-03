Nubia LiveFlip : des écouteurs ouverts à un prix défiant toute concurrence

Nubia a profité du MWC de Barcelone pour lancer un nouveau produit qui pourrait bien se démarquer sur le marché des écouteurs ouverts. Baptisés Nubia LiveFlip, ils sont particulièrement abordables, car on parle d’un prix de moins de 40 dollars.

Nubia LiveFlip // Source : Nubia

La marque Nubia, filiale de ZTE Corporation, est connue pour ses smartphones gaming notamment le récent Red Magic 10 Pro ou le nouveau mobile pliant à clapet Flip 2 5G et le Neo 3 GT 5G qui ont été annoncés lors du MWC 2025 de Barcelone. Mais Nubia pourrait également se faire un petit nom dans le domaine de l’audio avec la commercialisation de sa première paire d’écouteurs ouverts, le LiveFlip. Ceux-ci veulent concurrencer les différentes marques qui se sont lancées sur ce segment de marché en pleine croissance comptant dans ses rangs les Bose Ultra Open Earbuds, les Sony LinkBuds Open, les Nothing Ear (open), les Shokz OpenFit Air, les Xiaomi OpenWear Stereo, les JVC Nearphones HA-NP40T, les Teufel Airy Open TWS ainsi que les Honor Earbuds Open. Dernièrement, Beats a aussi lancé son modèle phare, les Powerbeats Pro 2. De son côté, Huawei propose également les FreeClip et annonce les nouveaux FreeArc.

Nubia LiveFlip // Source : Nubia

À l’image de nombreux écouteurs sans fil actuellement disponibles, les Nubia LiveFlip adoptent un design avec crochet d’oreille. Cette approche vise à offrir un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. Cette conception permet de réduire la fatigue et l’inconfort souvent associés au port d’écouteurs intra-auriculaires. Le fabricant a également opté pour des matériaux légers.

Une expérience sonore prometteuse

Au cœur des Nubia LiveFlip se trouvent des transducteurs de 15 mm, une taille considérable pour des écouteurs sans fil. D’après Nubia, ces grands transducteurs permettraient de produire un son plus riche et détaillé. Cette caractéristique pourrait potentiellement offrir une expérience d’écoute supérieure à celle de certains modèles concurrents équipés de transducteurs plus petits.

Nubia LiveFlip // Source : Nubia

Un autre aspect intéressant de ces écouteurs est l’intégration de la technologie Open Music. Selon le fabricant, cette fonctionnalité empêcherait les fuites sonores, assurant ainsi la confidentialité de l’écoute tout en évitant de déranger l’entourage. Ce principe est également utilisé chez la concurrence.

Des fonctionnalités adaptées à un usage polyvalent

Les Nubia LiveFlip ne se contentent pas de proposer un design intéressant et une qualité sonore potentiellement supérieure. En effet, à l’image de certains modèles comme les Honor Earbuds Open, la marque met en avant leur capacité à répondre à des questions, à effectuer des réservation de voyages et de billets ainsi que la traduction en temps réel via les assistants vocaux probablement et en passant par les smartphones associés.

Sinon, ils sont officiellement certifiés IPX4, pour une résistance à l’eau et à la transpiration. En termes de connectivité, les Nubia LiveFlip utilisent la technologie Bluetooth 5.4 pour une connexion stable et une consommation d’énergie optimisée. Pour les appels, les écouteurs sont équipés d’une technologie de réduction de bruit ENC à double microphone, qui viserait à améliorer la clarté des conversations en atténuant les bruits environnants.

Nubia LiveFlip // Source : Nubia

Contrôle tactile et bonne autonomie promise

Pour gérer la lecture, le volume et les appels, les Nubia LiveFlip reposent sur des contrôles tactiles. Les écouteurs sont également compatibles avec les assistants vocaux, offrant ainsi une expérience d’utilisation potentiellement fluide et intuitive.

L’un des points forts annoncés des Nubia LiveFlip est leur autonomie. Selon le fabricant, ces écouteurs pourraient fonctionner jusqu’à 10 heures sur une seule charge. Avec l’étui de charge fourni, l’autonomie totale atteindrait les 40 heures.

Cette grande autonomie pourrait être appréciée des utilisateurs intensifs ou de ceux qui n’ont pas toujours la possibilité de recharger fréquemment leurs appareils.

Prix et disponibilité des écouteurs Nubia LiveFlip

Bien que le prix exact des Nubia LiveFlip n’ait pas été communiqué, le fabricant laisse entendre que ces écouteurs offriraient un bon rapport qualité-prix par rapport aux produits similaires sur le marché. En effet, on parle d’un tarif qui pourrait être de l’ordre de 40 dollars, ce qui les place parmi les plus abordables sur ce segment de marché. Reste à voir la réelle qualité.