Le Nubia Neo 3 GT 5G sort les gâchettes pour abattre les smartphones gaming pas chers

Nubia a profité du MWC 2025 pour lever le voile sur sa nouvelle gamme de smartphones pas chers dédiés au jeu mobile : la série Neo 3.

Nubia Neo 3 GT 5G // Source : Nubia

Avec sa philosophie « Born to Win » (« Né pour gagner »), cette troisième génération se veut proposer une expérience de jeu « de qualité professionnelle » et accessible à tous avec des prix très serrés.

Des gâchettes et de l’IA pour dominer le game

Nubia n’en est pas à son coup d’essai, même si c’est la première fois qu’on aura des Neo en France. Les précédentes itérations, déjà axées sur le gaming, se différenciaient avec leurs gâchettes physiques et leur look typé cyberpunk. La série Neo 3 marche dans leurs traces. Elle se décline en trois modèles : Nubia Neo 3 GT 5G, Nubia Neo 3 5G et Nubia Neo 3 4G.

Nubia Neo 3 GT 5G // Source : Nubia

Chacun de ces modèles conserve l’ADN gaming de la marque. Au programme :

Des gâchettes plus réactives

Un éclairage ambiant

Un espace Gaming dédié

Un système de refroidissement avancé

Mais la vraie nouveauté, c’est l’intégration de l’IA. Nubia parle de Demi, un « compagnon de jeu IA » qui est censé offrir « un support intuitif et personnalisé pour les jeux et au-delà ». On est curieux de voir ce que ça donne en pratique.

On a là tous les ingrédients d’un bon smartphone de jeu, encore faut-il que la configuration suive.

Le Nubia Neo 3 GT 5G : le flagship de la gamme

Le modèle le plus haut de gamme, le Nubia Neo 3 GT 5G, se distingue par :

Un écran OLED dynamique de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2392 x 1080 pixels,

Une chambre à vapeur de 4083 mm² pour éviter le throttling (la baisse de performances due à la surchauffe),

Une batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 80W,

Des haut-parleurs stéréo DTS:X Ultra et un moteur haptique à axe Z

Un capteur arrière de 50 Mpx

Nubia Neo 3 GT 5G // Source : Nubia Nubia Neo 3 GT 5G // Source : Nubia

Pour l’animer, c’est un Unisoc T9100, une puce de milieu de gamme que l’on n’a pas l’habitude de croiser. Nubia lui associe 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ses performances ne semblent pas folles, mais il devrait les exploiter pleinement si son gros refroidissement est efficace. De plus, Nubia avance que son moteur de performance NeoTurbo, piloté par l’IA, offre une optimisation en fonction des jeux. Une fonctionnalité de stabilisation de la fréquence d’images est également de la partie.

Nubia Neo 3 face à la concurrence : un bon rapport qualité/prix ?

À 259 €, le Nubia Neo 3 GT 5G se positionne sur un segment de marché très concurrentiel. Parmi ses rivaux, on compte le très bon Poco X6 Pro 5G sorti l’an dernier, le Redmi Note 13 Pro+ 5G ou encore le Nothing Phone (2a). Aucun n’est autant typé gaming que le modèle de Nubia, mais ils ont tous des atouts en performances ou en photo. Au global, ils sont plutôt équilibrés. Il faudra attendre de tester le Neo GT 3 5G pour se forger un véritable avis.

Poco X6 Pro 5G // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Parce que s’il a des arguments intéressants pour les joueurs, le choix du SoC Unisoc T9100 pourrait être un point faible face à la concurrence, qui peut proposer des puces plus puissantes dans cette gamme de prix. Si la performance pure est votre priorité absolue, le Poco X6 Pro 5G pourrait être un meilleur choix.