Pourquoi le Snapdragon 6 Gen 4 va tout changer pour les smartphones pas chers

Qualcomm a annoncé son nouveau processeur abordable Snapdragon 6 Gen 4. Ce SoC, qui équipera plusieurs smartphones chinois dans les prochains mois, promet d’améliorer sur plusieurs points l’expérience offerte par les mobiles abordables.

Pas de révolution, mais toute une série de petites améliorations et des performances dopées. C’est ce que propose Qualcomm avec son nouveau Snapdragon 6 Gen 4.

Attendu dans les prochains mois sur les smartphones milieu de gamme les plus abordables de Realme, Oppo ou encore Honor, ce nouveau SoC s’installe deux pas derrière les Snapdragon 7+ Gen 3 lancés l’année dernière… et le Snapdragon 7 Gen 4 que Qualcomm devrait introduire très prochainement sur le marché..

Des améliorations par petites touches

Conçu avec les tâches du quotidien en ligne de mire, ce nouveau Snapdragon 6 Gen 4 porte à son crédit 11% de performances en plus sur le plan CPU, mais aussi une partie graphique 29% plus rapide selon Qualcomm. La marque évoque par ailleurs une consommation réduite à hauteur de 12% par rapport à la précédente génération.

Les appareils équipés devraient donc profiter de plus de puissance, notamment en jeu, et d’une autonomie légèrement améliorée. Ce qui est toujours bon à prendre.

Parallèlement, le Snapdragon 6 Gen 4 offre une prise en charge de l’IA générative pour généraliser ces outils auprès d’un plus nombre toujours plus grand d’utilisateurs. Qualcomm évoque enfin une connectivité 5G améliorée et le support du Bluetooth 5.4. La puce gère également les capteurs photos jusqu’à 200 Mpx et revendique de meilleures capacités de traitement photo / vidéo pour accoucher de contenus plus qualitatifs, notamment en basse lumière.

