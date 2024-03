L’IA et le Wi-Fi 7, un duo gagnant pour le Snapdragon 7+ Gen 3 de Qualcomm

Qualcomm frappe fort avec son nouveau SoC Snapdragon 7+ Gen 3.

Qualcomm vient d’officialiser son nouveau System on Chip ARM, le Snapdragon 7+ Gen 3. Il faut dire que l’américain enchaîne les annonces, il venait tout juste d’annoncer le Snapdragon 8s Gen 3.

Un bond en avant en termes de performances

Le Snapdragon 7+ Gen 3 succède au Snapdragon 7 Gen 3 et promet des améliorations notables. Selon Qualcomm, ce nouveau SoC dispose d’un GPU 45 % plus puissant et d’un CPU 15 % plus puissant que son prédécesseur. L’efficacité énergétique n’est pas en reste, avec une amélioration de 5 %. On est clairement au-dessus des améliorations habituelles entre deux générations.

Le SoC est équipé d’un cœur principal Cortex-X4 cadencé jusqu’à 2,8 GHz, de quatre cœurs de performance jusqu’à 2,6 GHz et de trois cœurs d’efficacité jusqu’à 1,9 GHz. Bien que le GPU Adreno intégré ne prenne pas en charge le ray tracing matériel, réservé aux SoC de la série 8, Qualcomm a implémenté certaines fonctionnalités de sa série Snapdragon 8 dans ce nouveau chipset.

Le Snapdragon 7+ Gen 3 propose également des fonctionnalités avancées pour la photographie. Il permet d’analyser et de modifier les motifs par segments lors de la prise de photos. Pour la première fois dans la série 7, il utilise le Spectra ISP 18 bits, qui prend en charge les caméras jusqu’à 200 mégapixels et les vidéos 4K jusqu’à 60 ips.

Côté intelligence artificielle, le Snapdragon 7+ Gen 3 est équipé d’un NPU hexagonal qui prend en charge une gamme de modèles d’IA, notamment Llama 2 et Gemini Nano (qui n’est même pas proposé sur le Pixel 8).

Connectivité 5G et Wi-Fi 7 au rendez-vous

Le Snapdragon 7+ Gen 3 intègre un modem Snapdragon X63 pour les connexions 5G, avec un débit théorique jusqu’à 4,2 Gbps. Mais la véritable révolution réside dans le modem Fastconnect 7800, compatible Wi-Fi 7. Le Bluetooth est pris en charge dans la version 5.4, avec Snapdragon Sound, LE Audio et aptX Lossless.

Les premiers smartphones équipés du Snapdragon 7+ Gen 3 devraient arriver sur le marché dans les mois à venir. Parmi les premiers partenaires matériels figurent OnePlus et Realme. D’ailleurs, le premier smartphone connu à en bénéficier est le OnePlus Ace 3V.

Pour aller plus loin

