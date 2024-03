OnePlus Ace 3V, le Xiaomi Civi 4 Pro et le Realme 12X : les derniers smartphones en provenance de Chine

Bien que l'on ait l'habitude de voir défiler les mêmes marques de smartphones sur le marché français, il existe un véritable vivier en provenance de Chine. Les fabricants chinois de smartphones Android multiplient les annonces de nouveaux modèles aux caractéristiques alléchantes. Nous vous proposons de découvrir trois de ces smartphones récemment présentés : le OnePlus Ace 3V, le Xiaomi Civi 4 Pro et le Realme 12X.

Les fabricants chinois de smartphones continuent d’innover et de proposer de nouveaux modèles, avec des caractéristiques techniques de plus en plus impressionnantes pour le prix affiché. Bien que seule une poignée de ces téléphones soient commercialisés en France, il est intéressant de suivre les tendances du marché et les dernières annonces.

Voici trois smartphones Android récemment annoncés : le OnePlus Ace 3V, le Xiaomi Civi 4 Pro et le Realme 12X.

OnePlus Ace 3V : un smartphone puissant et abordable

OnePlus a annoncé son nouveau smartphone, le OnePlus Ace 3V, qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Ce téléphone est équipé du tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, couplé à une impressionnante quantité de mémoire vive (16 Go) et de stockage (512 Go).

L’écran du OnePlus Ace 3V est également l’un de ses points forts : il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,74 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 2 772 x 1 240 pixels. Sa luminosité maximale de 2 150 nits devrait garantir une excellente visibilité.

Côté photo, le OnePlus Ace 3V dispose d’un appareil photo principal de 50 mégapixels (f/1,8) basé sur le capteur Sony IMX882, ainsi que d’un appareil photo ultra grand angle de 8 MP (f/2,2). Les vidéos peuvent être enregistrées en 4K à 60 images par seconde. La caméra selfie de 16 MP (f/2,4) se trouve dans un trou perforé.

La batterie du OnePlus Ace 3V a une capacité de 5 500 mAh et supporte la charge filaire jusqu’à 100 watts. Le boîtier est certifié IP65, ce qui le protège de la pluie, et dispose d’un bouton physique (le fameux slider) d’alerte pour mettre le smartphone en sourdine. Le prix du OnePlus Ace 3V varie entre 260 et 330 euros, en fonction des versions.

Xiaomi Civi 4 Pro : un smartphone élégant et performant

Le Xiaomi Civi 4 Pro est un smartphone au design élégant et aux caractéristiques techniques impressionnantes. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, ainsi que de 16 Go de mémoire vive LPDDR5x et de 512 Go de stockage UFS 3.0.

L’écran AMOLED du Xiaomi Civi 4 Pro a une diagonale de 6,55 pouces et une définition de 2 750 x 1 236 pixels. Il dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et d’une luminosité maximale de 3 000 nits. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus 2 et prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision.

Le Xiaomi Civi 4 Pro se démarque par son système de double caméra selfie, composé d’une caméra principale de 32 MP (f/2,0) avec autofocus et d’une caméra ultra-grand angle de 100 degrés (f/2,4) avec OIS. À l’arrière, on retrouve un module de caméra rond avec un appareil photo principal de 50 MP (f/1,63) avec OIS et objectif Leica Summilux, un appareil photo portrait et téléobjectif de 50 MP (f/1,98) avec autofocus et un objectif ultra-grand angle de 12 MP (f/2,2).

La batterie du Xiaomi Civi 4 Pro a une capacité de 4 700 mAh et se charge jusqu’à 67 W en 40 minutes. Le smartphone est compatible avec la 5G, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et est livré avec HyperOS basé sur Android 14.

Realme 12X : un smartphone abordable avec un bon rapport qualité-prix

Le Realme 12X est un smartphone équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6100+, qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Il dispose d’un écran IPS de 6,5 pouces avec une fréquence d’images de 120 Hz et une luminosité maximale de 625 nits.

Côté photo, le Realme 12X est équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, ainsi que d’un capteur de 2 MP et d’un flash LED. La caméra selfie de 8 mégapixels se trouve dans un trou central.

Le Realme 12X dispose de 12 Go de RAM et de 256 Go à 512 Go de mémoire flash. La batterie a une capacité de 5 000 mAh et se recharge via USB-C jusqu’à 15 watts. Le boîtier est certifié IP54 et est donc protégé contre la pluie et les projections d’eau. Le Realme 12X est livré avec Realme UI 5 basé sur Android 14.

Le prix du Realme 12X est inférieur à 200 euros, ce qui en fait un smartphone abordable. Ce dernier devrait être commercialisé en Europe prochainement.