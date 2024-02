Les prochains smartphones milieu de gamme auraient le droit à un nouvel atout

Le fondeur Qualcomm travaillerait sur un Snapdragon 8s Gen 3, une déclinaison plus abordable de son Snapdragon 8 Gen 3. Une puce qui pourrait arriver sur les smartphones du haut du milieu de gamme, apportant bonne puissance et efficacité énergétique.

Depuis le mois de dĂ©cembre, des smartphones haut de gamme arrivent chez nous avec un nouveau SoC de rĂ©fĂ©rence : le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Et c’est une rĂ©ussite. C’est sans doute pourquoi l’entreprise travaillerait sur un Snapdragon 8s Gen 3, moins performant, mais moins cher.

Une nouvelle puce milieu de gamme pour les smartphones Android ?

C’est le leaker Digital Chat Station qui a publiĂ© sur le rĂ©seau social chinois Weibo des informations Ă propos d’un certain Snapdragon 8s Gen 3. Il serait aussi nommĂ© SM8635 Qualcomm plancherait dessus actuellement. Il indique que ce SoC serait Ă©quipĂ© d’un cƓur principal Cortex-X4 cadencĂ© Ă 3,01 GHz, de quatre cƓurs de performance Cortex-A720 cadencĂ©s Ă 2,61 GHz et de trois cƓurs d’efficacitĂ© Cortex-A520 cadencĂ©s Ă 1,84 GHz, comme le rapporte Android Authority. Une puce qui pourrait ĂȘtre Ă©paulĂ©e par un GPU Adreno 735.

À en croire les cadences des diffĂ©rents cƓurs de ce mystĂ©rieux Snapdragon 8s Gen 3, ce dernier serait moins puissant que le Snapdragon 8 Gen 3. MĂȘme chose pour la partie GPU : Adreno 735 contre Adreno 750 pour le Snapdrahon 8 Gen 3. Pour rappel, il s’agit d’une puce prĂ©sentĂ©e par Qualcomm en fin d’annĂ©e derniĂšre et qui est dĂ©diĂ©e aux smartphones haut de gamme. Elle se trouve par exemple dans le Galaxy S24 Ultra (qui dispose d’une version spĂ©ciale dite « For Galaxy »), le OnePlus 12 ou encore le Xiaomi 14. C’est le SoC le plus performant qu’on trouve sur le marchĂ© grand public Ă l’heure actuelle.

L’enjeu de Qualcomm avec cette puce

Selon un autre leaker nommĂ© Yogesh Brar (via X), ce futur SoC serait lancĂ© en mars prochain. Concernant les smartphones qui pourraient en ĂȘtre Ă©quipĂ©s, difficile d’avancer des noms.

Samsung privilĂ©gie dĂ©sormais ses propres puces Exynos et sur le milieu de gamme, Qualcomm est moins populaire que MediaTek. C’est sans doute pour cela que le fondeur souhaiterait s’attaquer au marchĂ© du haut milieu de gamme, comme il l’a fait avec le Snapdragon 7 Gen 3 en novembre dernier.