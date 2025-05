REDMAGIC 10 Air : le nouveau smartphone gaming abordable baisse déjà de prix

REDMAGIC officialise son nouveau smartphone gaming, le REDMAGIC 10 Air, avec une offre de précommande des plus attractives. Réductions, cadeaux, accès anticipé : voilà une sortie en grandes pompes.

Après avoir été salué pour son smartphone gaming REDMAGIC 10 Pro en décembre dernier, REDMAGIC en dévoile une nouvelle version plus abordable : le REDMAGIC 10 Air.

Lancé à tout juste 499 euros, ce puissant smartphone profite jusqu’au 6 mai d’une belle offre de précommande, avec au programme :

30 euros de remise ;

l’obtention du REDMAGIC 10 Air un jour avant sa sortie officielle ;

une réduction de 10 euros sur les accessoires ;

40 euros de remise pour les clients ayant déjà acheté des produits REDMAGIC sur le site officiel de la marque.

Un concentré de puissance dans un bel écrin

Les smartphones gaming souffrent généralement d’une conception plutôt lourde et imposante. Mais pas le REDMAGIC 10 Air. Avec ses 7,85 mm d’épaisseur et ses 205 g, ce modèle est l’un des plus fins et des plus légers de sa catégorie.

En matière de design, REDMAGIC a vraiment mis le paquet en optant pour un élégant châssis en métal mat et un lumineux écran AMOLED non percé de 6,8 pouces ultra-réactif (un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage technique de 2000 Hz) sous lequel se cache la caméra frontale. Un atout rare, la caméra sous la dalle peinant à s’imposer sur le marché des smartphones, y compris sur les modèles premium.

Un smartphone gaming oui, mais qui a la classe // Source : REDMAGIC

Pour compléter cet équipement déjà haut de gamme et optimiser l’expérience de jeu, la marque a prévu deux gâchettes latérales sensitives assorties d’un éclairage RGB du plus bel effet. Un bouton d’action personnalisable est également accessible depuis la tranche de l’appareil pour lancer en un clic son jeu favori.

Et sur ce point, pas question d’être limité. Propulsé par le puissant SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le REDMAGIC 10 Air peut faire tourner la plupart des jeux mobiles, même les plus exigeants comme Genshin Impact, sans surchauffer grâce à son système de refroidissement au métal liquide à 9 couches. La puce Red Core R3 intervient en renfort du processeur et améliore la latence, le retour haptique, ainsi que l’audio. Avec en prime la présence d’un double haut-parleur certifié DTS:X, tout est réuni pour procurer une expérience de jeu fluide et immersive.

Mieux, REDMAGIC vous permet de profiter de vos titres préférés sur grand écran (moniteurs, TV, PC) et jusqu’à 120 FPS via la diffusion sans fil Smart Cast.

L’IA au service de la photo, mais pas seulement

Grâce à la puce neuronale NPU Qualcomm Hexagon intégrée au cœur du SoC Snapdragon 8 Gen 3, le REDMAGIC 10 Air est capable d’offrir toute une série de fonctionnalités pratiques fondées sur l’IA. En plus d’apporter une meilleure fluidité durant les phases de jeu et lors du visionnage de vidéos, ce smartphone améliore en un clic tous vos clichés.

Que vous ayez pris une photo à grand angle ou à ultra grand angle avec l’un des deux capteurs de 50 mégapixels, l’IA se charge de corriger les effets de distorsion et d’améliorer la luminosité et la netteté. Cette dernière étant par ailleurs déjà optimisée par un stabilisateur optique d’image.

Le REDMAGIC 10 Air embarque la palette d’outils de Gemini AI // Source : REDMAGIC

Le REDMAGIC 10 Air est également équipé de Google Gemini AI. Cette suite d’outils comprenant recherche visuelle et gestuelle, édition et génération d’images, mais aussi traduction en temps réel, vous simplifie la vie et vous fait économiser du temps au quotidien.

Aussi complet et performant soit-il, le REDMAGIC 10 Air bénéficie d’une belle autonomie de 28 heures grâce à sa batterie de 6 000 mAh. Et lorsque le niveau de batterie faiblit, la charge rapide de 80 W permet de recharger le téléphone intégralement en moins d’une heure.

Une précommande à prix réduit jusqu’au 6 mai

Tout juste annoncé, le REDMAGIC 10 Air sera disponible en France dès le 7 mai 2025 au prix de 499 euros. Mais vous pouvez dès à présent le précommander sur le site internet de la marque et obtenir en cadeau :