REDMAGIC dégaine un smartphone gaming fin, puissant et pas cher

Attendu le 23 avril en France, le REDMAGIC 10 Air a déjà été lancé en Chine.

REDMAGIC 10 Air // Source : REDMAGIC

On sait que REDMAGIC doit annoncer le 10 Air le 23 avril à 14h, mais son lancement chinois est aujourd’hui. Nous avons mis la main sur son communiqué de presse qui donne l’occasion de voir ce qu’il a dans le ventre si tant est que sa configuration ne change pas lorsqu’il traversera la planète.

Un smartphone gaming fin et léger

Après un REDMAGIC 10 Pro que nous avons pu tester et apprécier, Nubia nous propose une version allégée de ce smartphone gaming haut de gamme.

Et ce 10 Air a la particularité de vouloir se prendre pour un smartphone ultrafin. S’il n’atteint pas l’épaisseur d’un Galaxy S25 Edge, on ne mesure que 7,85 mm entre son dos et son écran. Malgré une dalle de 6,8 pouces, il parvient aussi à ne peser que 205 grammes.

REDMAGIC 10 Air // Source : REDMAGIC

Un joli tour de magie qui prouve que Nubia maîtrise tout de même sacrément son sujet. Pour les matériaux utilisés, on a un cadre en métal mat et un verre antireflet en face avant. Un éclairage RGB complète la panoplie gaming déjà garnie de deux gâchettes tactiles sur la tranche droite de l’appareil. Ajoutons également l’apparition d’un bouton programmable Magic Key.

Pas la dernière puce, mais dopée par deux coprocesseurs

À l’intérieur, il abrite un Snapdragon 8 Gen 3, l’ancien SoC le plus puissant de Qualcomm. Bien que datant de fin 2023, il continue à faire des étincelles et est toujours à même de prodiguer suffisament de performances sur les jeux les plus exigents.

De plus, il est completé par les puces Red Core R3 et Energy Cube, auxquelles le processeur central délègue certaines tâches comme la gestion de l’audio, du retour haptique, des illuminations et vient même optimiser l’affichage, le refroidissement et la batterie sur certains titres phares comme Genshin Impact, CODM, Honkai: Star Rail et PUBG Mobile.

REDMAGIC 10 Air // Source : REDMAGIC

Au bilan, les performances du REDMAGIC 10 Air devraient être bien différentes d’un Samsung Galaxy S24 Ultra doté du même SoC, mais sans coprocesseur.

En outre, la puce de Qualcomm pourra bien chauffer, elle est accolée à un système de refroidissement surdimensionné. De neuf couches, il intègre du métal liquide à l’état solide et une chambre à vapeur 3D, deux technologies plus communément installées dans des PC gaming.

REDMAGIC 10 Air // Source : REDMAGIC

L’écran de 6,8 pouces est Amoled et compatible 120 Hz. Sur le papier, il est donné pour une luminosité en pic de 1600 nits. L’autonomie devrait être à la hauteur. REDMAGIC indique que le 10 Air peut tenir 4 heures de jeu sans basse de performances, donc au moins 4 heures d’autonomie en jeu. La batterie a une capacité de 6000 mAh et est compatible charge rapide filaire 80 Watts.

Le REDMAGIC 10 Air est disponible en Chine dès le 16 avril 2025 à partir de 3,499 RMB, soit 419 euros. Deux configurations y sont lancées : 12 / 256 Go et 16 / 512 Go.