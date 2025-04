Ce smartphone gaming défie le POCO F7 Pro avec des gâchettes en plus

Nubia s’apprête à lancer un nouveau smartphone gaming, le REDMAGIC 10 Air. Prévu pour un lancement officiel le 16 avril 2025 en Chine, il vient d’obtenir sa certification auprès de l’organisme chinois TENAA.

Cette homologation nous livre un aperçu très détaillé de ses caractéristiques techniques, confirmant les attentes autour de ce modèle qui se positionne comme une alternative potentiellement plus accessible au fleuron de la marque, le REDMAGIC 10 Pro.

Un air de famille assumé

Nubia a déjà publié quelques images du REDMAGIC 10 Air, ce qui permet de le comparer déjà visuellement à son grand frère. Il arbore un look résolument gamer, bien que potentiellement avec des matériaux légèrement moins premium que le 10 Pro, pour maîtriser les coûts. On retrouve :

Un écran plat aux bordures fines.

aux bordures fines. Une nouvelle touche sur le côté gauche.

Trois capteurs photos alignés à l’arrière comme sur les Galaxy S25.

Une caméra selfie toujours sous l’écran pour laisser place à l’affichage.

Les indispensables gâchettes tactiles sur la tranche, chères aux joueurs mobiles.

Trois couleurs sont prévues : Frost Blade White, Shadow Black et Flame Orange.

Côté dimensions, on est face à un appareil plus compact que le 10 Pro avec 164,3 x 76,6 x 7,85 mm pour un poids de 205 grammes.

Un REDMAGIC 9 Pro redessiné

Sous le capot, le REDMAGIC 10 Air semble viser une proposition équilibrée pour un smartphone de milieu de gamme :

Écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution FHD+ (2436 x 1116 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Processeur Snapdragon 8 Gen 3, soit le plus haut de gamme de 2024. Associé à un bon refroidissement, il peut encore faire des étincelles.

Mémoire Vive (RAM) : 12 Go, 16 Go ou 24 Go en LPDDR5X.

Stockage : 256 Go, 512 Go ou même 1 To en UFS 4.0, assurant des chargements rapides.

Un volet photo avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un capteur selfie de 16 MP.

Une batterie de 6000 mAh avec charge filaire 80 Watts.

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC.

Le tout doit tourner sous Android 15 avec le logiciel REDMAGIC OS. Les performances pourraient être boostées par un refroidissement actif, signature de la gamme REDMAGIC.

En analysant ces caractéristiques, on croit comprendre que Nubia a ressorti son REDMAGIC 9 Pro lancé en 2023 pour en faire une version milieu de gamme aujourd’hui avec une moins grosse batterie, mais une option de RAM supplémentaire.

Quelles différences entre le REDMAGIC 10 Air et le 10 Pro ?

Le REDMAGIC 10 Pro utilise un Snapdragon 8 Elite, la crème des SoC actuels. Avec son refroidissement optimisé, il délivre une énorme dose de performances. Le 10 Air se contente d’un Snapdragon 8 Gen 3 plus vieux, mais aux performances toujours actuelles.

REDMAGIC 10 Pro // Source : Ulrich Rozier – Frandroid

Le design du 10 Pro est aussi plus imposant. Il est environ 25 grammes plus lourd et mesure 8,9 mm d’épaisseur contre 7,85 mm pour le 10 Air.

Il y a aussi la question de l’autonomie puisque l’on passe de 7050 mAh sur le 10 Pro à 6000 mAh sur le 10 Air.

Bref, des concessions à consentir pour avoir un smartphone gaming à prix serré. Le REDMAGIC 10 Pro étant sorti à 649 euros, on s’attend à un 10 Air sous les 500 euros, ce qui donnerait un nouveau venu sur le milieu de gamme face aux Pixel 9a, Galaxy A56 et Poco F7 Pro, notamment.