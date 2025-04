Samsung Galaxy S25 Edge : pourquoi vous devrez attendre pour l’acheter

Le Galaxy S25 Edge arrivera plus tôt que prévu, mais pas partout.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

C’est sans nul doute l’un des smartphones les plus attendus de 2025. Sa grande finesse en fait un appareil vraiment innovant qui ne laisse pas indifférent.

Le Galaxy S25 Edge de Samsung était initialement prévu pour le 13 mai prochain, mais une fuite relayée par l’informateur Ice Universe avance cette sortie. Elle interviendrait finalement à la fin du mois, mais pas comme on l’espérait.

En effet, ce ne sera pas un lancement global, mais local. Seuls deux pays seront servis en premier : la Corée du Sud et la Chine. Samsung anticiperait un haut volume de ventes en Chine, de quoi inclure ce pays dans son lancement aux côtés de son pays d’origine. Un démarrage 100% asiatique est donc à prévoir comme pour le Z Fold FE l’an dernier. A contrario de celui-ci, en revanche, le Galaxy S25 Edge arrivera bien en Europe, mais dans un second temps.

Pourquoi ce lancement en deux temps ?

Samsung pourrait vouloir échelonner la sortie du Galaxy S25 Edge à cause de la rupture qu’il incarne avec toutes les propositions actuelles. Ce serait l’occasion pour le constructeur de sonder le marché parce que s’il est très fin et léger, le Galaxy S25 Edge fait aussi beaucoup de concessions.

Rappelons que ses prix européens ont fuité et qu’ils le situent entre un Galaxy S25 Plus et un Galaxy S25 Ultra. On est donc sur un smartphone très haut de gamme. Pourtant pour les plus de 1300 euros qu’il devrait coûter, il ne dispose pas de téléobjectif et sa batterie devrait être plus petite que ses comparses. Photo et autonomie sont deux points de crispations lorsque l’on s’attaque à une tranche tarifaire élevée.

S’il est tout d’abord lancé hors d’Europe, le Galaxy S25 Edge devrait bien être dévoilé complètement le 15 avril si l’on en croit des informations récentes.