Coronavirus : pas de MWC 2020 pour Amazon, Nvidia et Ericsson qui annulent leur participation

Les grands exposants et marques continuent d'annuler leur participation au MWC 2020. L'organisation a annoncée un renforcement de ses règles.

L’impact de l’épidémie du coronavirus commence à se faire ressentir dans la tech. On sait que l’épidémie a eu un impact sur la production des consoles et certains jeux ont été repoussés. Elle a également poussé à LG et ZTE à revoir leurs plans pour le MWC 2020. Ils sont désormais suivis par d’autres marques.

Amazon, Ericsson et Nvidia : de grands exposants

Si de notre côté nous attendons surtout les annonces de Sony, Oppo, Xiaomi ou d’autres fabricants de smartphones pour le MWC 2020, il ne faut pas oublier qu’il s’agit avant tout d’un salon « B2B » pour les professionnels.

Dans ce contexte, l’équipementier Ericsson est un acteur particulièrement important de l’industrie et un exposant tout aussi important au MWC 2020. En annonçant son retrait du MWC 2020, l’équipementier va de fait réduire l’intérêt du salon pour un certain nombre d’acteurs.

C’est aussi le cas de Nvidia qui n’enverra aucun représentant sur le salon pour parler de la 5G ou de l’intelligence artificielle. La firme était un exposant particulièrement important dans ce dernier domaine. Enfin, Amazon a également annoncé qu’il ne participerait pas au MWC.

De ces annonces il faut comprendre que le départ de ces exposants importants va forcément causer une annulation de beaucoup de visiteurs professionnels ou journaliste. Cette perspective fait craindre un effet « boule de neige » pour les autres exposants : « faut-il encore aller au MWC si le salon est beaucoup moins visité que prévu ? »

La GSMA renforce les conditions du MWC

Pour tenter de rassurer sur les conditions d’hygiène du salon, la GSMA qui organise le MWC a annoncé un certain nombre de nouvelles mesures :

Tous les voyageurs de la province de Hubai ne seront pas autorisés à accéder à l’événement.

Tous les voyageurs qui ont été en Chine devront prouver qu’ils ont été hors de Chine 14 jours avant l’événement (tampon de passeport, certificat de santé)

Un contrôle de la température sera mis en place Les participants devront certifier qu’ils n’ont pas été en contact avec une personne infectée.

La deuxième mesure semble être la plus ferme à ce jour concernant les visiteurs du salon et pourrait avoir un impact fort sur les exposants chinois.

Dans son annonce, la GSMA confirme que plusieurs exposants importants ont décidé d’annuler leur présence, et que d’autres y réfléchissent également.

Le MWC 2020 se tiendra du 24 au 27 février et plusieurs grandes marques ont reconfirmé leurs présences sur le salon, avant cette nouvelle vague d’annulation. Oppo a notamment confirmé l’annonce de son nouveau fleuron le Find X2. Realme sera également présent pour annoncer son propre smartphone haut de gamme.