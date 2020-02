Realme annoncera son fleuron au MWC 2020

La marque Realme, détenue par BBK Electronics (OnePlus, Vivo, Oppo) est l’une des étoiles montantes du marché des smartphones. C’est un concurrent frontal de Xiaomi qu’il faut surveiller de près, et les premiers appareils lancés en France comme le Realme 5 Pro et le Realme 5 étaient déjà très convaincants.

Le site GSMArena a repéré un tweet de Realme indiquant où se tiendra le premier grand lancement international d’un smartphone pour la marque avec les coordonnées « 41.35457, 2.1258941 ».

If there were a realme global launch event, where it would be?

Shout out your answer here! pic.twitter.com/lo5Ngu5WX7

— realme Europe (@realmeeurope) February 5, 2020