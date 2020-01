Realme X50 Pro 5G officialisé : la 5G et un écran 120 Hz à moins de 400 euros

Realme a dévoilé ce mardi son nouveau smartphone milieu de gamme, le Realme X50 Pro 5G. Celui-ci est équipé d'une puce Snapdragon 765G qui supporte nativement la 5G, mais aussi d'un écran à taux de rafraichissement de 120 Hz.

Comme prévu, Realme a présenté ce mardi en Chine son tout premier smartphone milieu de gamme compatible avec la 5G, le Realme X50 Pro 5G. Il s’agit du premier smartphone de la marque à embarquer le nouveau SoC Snapdragon 765G de Qualcomm, annoncé le mois dernier.

Comme son nom l’indique, ce nouveau Realme X5 Pro 5G vient succéder aux deux précédents X2 et X2 Pro de la marque du groupe BBK Electronics (OnePlus, Oppo, Vivo), mais intègre cette fois une puce milieu de gamme et non pas un SoC haut de gamme comme sur le Realme X2 Pro. Cela ne l’empêche toutefois pas de profiter de certaines caractéristiques plus premium. C’est le cas notamment du taux de rafraichissement de l’écran qui était de 90 Hz sur le Realme X2 Pro et passe à 120 Hz sur le Realme X50 Pro 5G.

Toujours à propos de l’écran, il s’agit d’une dalle LCD de 6,57 pouces au format 20:9 et avec une définition de 2400x1080p. Contrairement au Realme X2 Pro, on ne retrouve pas d’encoche en haut de l’écran, mais un double poinçon pour intégrer deux appareils photo pour les selfies : un capteur principal de 16 mégapixels (f/2,0) et un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2).

Toujours concernant la photo, ce sont quatre modules photo qui ont été intégrés par Realme au dos du X50 Pro 5G :

appareil principal de 64 mégapixels (f/1,8)

appareil de 12 mégapixels avec zoom optique x2 (f/2,5)

appareil de 8 mégapixels avec objectif ultra grand-angle (f/2,3)

appareil de 2 mégapixels avec objectif macro (f/2,4)

Le smartphone est par ailleurs capable d’enregistrer des vidéos en 4K à 30 FPS ou en Full HD à 60 FPS, mais malheureusement pas en 4K à 60 FPS.

On l’a vu, le Realme X50 Pro est doté de la puce Snapdragon 765G. Une caractéristique qui lui permet d’être compatible directement avec la 5G SA et la 5G NSA sans avoir à profiter d’un modem 5G externe. À cette puce, Realme a associé 8, 6 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Pour la batterie, le constructeur chinois a fait le choix d’un accumulateur de 4200 mAh compatible avec la charge rapide 30W permettant théoriquement au Realme X50 Pro 5G de récupérer 70 % de batterie en 30 minutes. On ne retrouve pas de charge sans fil.

Le lecteur d’empreintes digitales est positionné, comme les Honor 20 et 20 Pro par exemple, sur la tranche. Si l’on peut intégrer deux cartes nano-SIM, malheureusement on ne peut pas étendre le stockage et le smartphone ne profite pas d’une prise casque.

Le Realme X50 Pro 5G est d’ores et déjà disponible en Chine où il est lancé en trois configurations. La première, avec 8/128 Go est proposée à 2499 yuans, soit 322 euros HT. La seconde, en 6/256 Go, à 2699 yuans, soit 348 euros HT. Enfin, la dernière propose 12/256 Go pour 2999 yuans, soit 386 euros HT. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite quant à une potentielle sortie du smartphone en France.