Realme X50 : le smartphone 5G milieu de gamme sera présenté dans deux semaines

Après plusieurs semaines de teasing et quelques caractéristiques déjà dévoilées, Realme a annoncé que son X50, le premier smartphone 5G de la marque, sera présenté officiellement le 7 janvier 2020.

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Realme a commencé à teaser son X50 5G. Comme son nom l’indique, il s’agira du premier smartphone 5G du constructeur chinois, cousin d’Oppo et de OnePlus. Le Realme X50 devrait également être un smartphone milieu de gamme, l’un des premiers à profiter de la nouvelle puce Snapdragon 765G de Qualcomm, dévoilée au début du mois.

Si l’on ignorait encore quand serait dévoilé officiellement l’appareil, on en sait désormais davantage. En effet, Realme a annoncé sur le réseau social chinois Weibo, repéré par GSM Arena, que le Realme X50 5G sera présenté officiellement le 7 janvier prochain. Cela nous laisse donc encore deux semaines à patienter avant l’officialisation du produit. L’image mise en ligne permet également de découvrir deux coloris attendus pour le smartphone : bleu ou vert.

Outre la puce Snapdragon 765G et la compatibilité 5G, le Realme X50 est également attendu avec une recharge rapide permettant de charger 70% du smartphone en 30 minutes. Pour l’écran, on sait également que le Realme X50 5G profitera d’un écran avec deux poinçons positionnés en haut à gauche pour intégrer un double module photo en façade. La diagonale devrait être de 6,6 pouces et au dos le smartphone profiterait d’un appareil photo principal de 64 mégapixels.

Il faudra donc encore patienter jusqu’au 7 janvier prochain pour en savoir plus sur le Realme X50 5G. Le smartphone devrait être lancé dans un premier temps en Chine avant d’arriver en Inde, où Realme croît fortement depuis son arrivée il y a un an. On ignore encore si l’appareil débarquera en Europe et en France.