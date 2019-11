Realme a commencé à teaser sur Weibo son prochain smartphone milieu de gamme, le Realme X50. Celui-ci sera compatible 5G et profitera d’un écran percé comme le Samsung Galaxy S10+.

Alors que la marque Realme du groupe chinois BBK Electronics n’est apparue qu’il y a un peu plus d’un an, elle se voit désormais pousser des ailes. Non content de se hisser à la quatrième place du marché indien avec Xiaomi dans le viseur, Realme a déjà annoncé l’une de ses prochaines nouveautés pour l’an prochain.

Le constructeur a en effet publié sur le réseau social chinois Weibo un teaser pour le Realme X50, l’un de ses prochains smartphones. Si cette image ne permet pas de découvrir en détail les caractéristiques ou le design de l’appareil, on peut néanmoins voir qu’il sera compatible 5G.

Plus encore, le teaser indique que le Realme X50 sera compatible avec les deux principales normes 5G prévues, à la savoir la 5G stand-alone (SA) et la 5G non stand-alone (NSA). De quoi lui permettre donc d’être prêt non seulement au lancement de la 5G, mais également lorsque le réseau se développera avec des antennes dédiées.

Un écran percé avec deux appareils photo en façade

Si la photo ne permet pas de voir l’appareil en détail, on peut néanmoins découvrir un aspect de son design. En effet, à en croire le teaser mis en ligne par Realme, le Realme X50 devrait profiter d’un écran percé en haut à gauche intégrant non pas un, mais deux appareils photo. Un choix de design que l’on a déjà vu sur le Samsung Galaxy S10+ et qui devrait également être adopté par Honor pour son Honor View 30 dont la présentation est attendue ce mardi.

Pour l’heure, on ignore encore quand Realme présentera officiellement son X50. Le smartphone devrait cependant faire partie de la gamme X du constructeur, à savoir des appareils performants à un prix milieu de gamme, à l’instar du Realme X2 Pro annoncé récemment par la marque.