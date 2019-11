Si Honor avait dévoilé son View 20 l'an dernier au début du mois de décembre, la marque du groupe Huawei va s'y prendre un peu plus tôt cette année. En effet, elle a annoncé sur le réseau social Weibo que le Honor View 30 sera présenté en Chine dès le 26 novembre.

Outre ses Honor 20 et 20 Pro, le haut de gamme de la marque chinoise est également représenté par sa gamme View. Le prochain modèle, le Honor View 30, est d’ailleurs attendu pour les prochaines semaines.

La marque du groupe Huawei a en effet annoncé sur Weibo que la présentation du smartphone était prévue pour le 26 novembre prochain à Pékin. L’annonce se fait donc un peu plus tôt que l’an dernier, où le Honor View 20 avait été présenté au mois de décembre en Chine, avant de sortir en France dans le courant du mois de janvier.

Un écran percé pour des selfies en ultra grand-angle

Outre l’annonce de la date de la présentation, la publication d’Honor sur Weibo est surtout intéressante pour son illustration. En effet, on peut y découvrir une image du smartphone qui vient confirmer l’une des rumeurs persistantes à son sujet. Le Honor View 30 devrait, comme son prédécesseur, intégrer un écran percé, mais il profiterait de deux capteurs photo en façade pour les selfies avec un ultra grand-angle, et non pas d’un seul. Un format qui fait donc penser à celui du Samsung Galaxy S10+, même si les poinçons sont en haut à gauche de l’écran, et non pas à droite.

Par ailleurs, toujours sur ce post Weibo, Honor confirme également que le Honor View 30 sera compatible 5G. Concernant les autres caractéristiques, on peut s’attendre à ce que le smartphone soit doté du Kirin 990 lancé avec les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro en Chine. Certaines informations laissaient par ailleurs entendre que le smartphone serait équipé d’un écran OLED et non pas LCD comme les précédentes versions.

Si l’on sait désormais que le Honor View 30 sera présenté officiellement en Chine le 26 novembre, on ignore encore si l’appareil sortira en France. Pour rappel, les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro, dévoilés en septembre, n’ont toujours pas été lancés en France en raison de l’absence des services Google.