Alors que seul Samsung proposait jusqu'alors des écran percés avec une dalle OLED, Honor devrait finalement faire de même dès l'an prochain sur son prochain modèle haut de gamme, le Honor View 30 Pro.

Alors que Huawei et Honor sont toujours dans la tourmente, dans l’impossibilité de proposer les services Google sur leurs nouveaux smartphones, on en apprend désormais davantage sur le View 30 Pro, le prochain smartphone haut de gamme de Honor.

Comme l’an dernier, celui-ci devrait être dévoilé officiellement en Chine d’ici la fin de l’année avant une éventuelle sortie en Europe début 2020. Néanmoins, ce sont ses caractéristiques qui nous intéressent cette fois. En effet, le site GSM Arena a repéré sur Twitter des informations à propos du Honor View 30 Pro.

Selon les informations du leaker chinois Rodent950, le Honor View 30 profiterait en effet d’un écran OLED avec un double poinçon pour intégrer deux appareils photo en façade. Une configuration semblable à celle déjà adoptée sur le Samsung Galaxy S10+ par exemple. Si Honor a été l’une des premières marques à proposer des écrans percés avec le Honor View 20, ses smartphones étaient jusque-là restés cantonnés aux dalles LCD, Samsung gardant précieusement sa technologie de dalle OLED poinçonnée.

Outre l’écran OLED percé, Rodent950 rapporte que le Honor View 30 intégrera une batterie de 4200 mAh compatible SuperCharge 40W, quatre appareils photo dont un module principal de 40 mégapixels au dos, une compatibilité avec la charge sans fil 15W et la dernière puce de HiSilicon, le Kirin 990, dans sa version 5G. De son côté le leaker Abdul Q. a dévoilé des images de rendu qui pourraient être celles du Honor View 30 avec un module photo carré, à la manière du Huawei Mate 30 Pro.

Could this be the Honor Vera 30? 🤔 #Honor #HonorV30 #HonorVera30 #Honor20 pic.twitter.com/OorBDw7uIu

— Abdul Q. (@AndroidSaint) October 10, 2019