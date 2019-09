Une photo supposée du Honor View 30 est apparue sur la Toile, montrant un smartphone doté d’une bulle dans l’écran contenant deux objectifs photo. Un agencement qui n’est pas sans rappeler le Samsung Galaxy S10+.

Officialisé en Chine en décembre dernier, puis en Europe en janvier 2019, le Honor View 20 a réussi à marquer les esprits. Il faut dire que le smartphone présente de sérieux arguments, à commencer par son écran bord-à-bord entaillé d’une discrète bulle en haut à gauche. Il est donc normal d’attendre aujourd’hui son successeur, qui devrait arriver en fin d’année.

View 30 ou Galaxy S10+ ?

Selon une source chinoise sur Weibo, Honor serait actuellement occupé à réaliser des tests et autres calibrations pour l’écran du Honor V30 — ou Honor View 30. Une photo de l’appareil en question a donc été publiée sur le site de microblogging, dévoilant sa façade avant.

Sur l’image, on constate un design peu ou prou similaire à la génération précédente avec une « frange » (la bordure supérieure) très fine et un « menton » (la bordure inférieure) à peine plus épaisse. Le plus marquant est certainement sa bulle, qui n’accueille désormais plus un seul, mais deux objectifs. Ce changement lui donne l’air d’être une variante du Samsung Galaxy S10+, tout juste symétrique.

Le haut de gamme de 2020

Pour l’heure, il ne s’agit encore que de tests et les choses pourraient changer d’ici à l’officialisation du smartphone. La source précise néanmoins quelques détails intéressants puisque le Honor View 30 serait compatible 5G, embarquerait un SoC Kirin 990, mais aussi une définition et un taux de rafraîchissement « très bons ». On imagine que le smartphone ne devrait donc pas se contenter d’un écran 60 Hz, mais pourrait pousser à 90 Hz, comme le OnePlus 7T ou le Pixel 4.

Pour l’heure, tout cela reste à prendre avec des pincettes, d’autant qu’il reste encore plusieurs mois avant la présentation de ce smartphone.