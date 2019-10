C'est confirmé de source officielle, le Honor View 30 Pro arrivera bien sur le marché à compter du mois prochain. L'appareil miserait sur une dalle OLED à double poinçon, ainsi que sur une connectivité 5G.

En dépit du spectre des sanctions américaines, Honor s’en tient à son planning de lancements. Le Honor View 30 Pro — ou Honor V30 Pro –, dont le gros de la fiche technique est d’ores et déjà connu, arrivera bien le mois prochain, a confirmé cette semaine George Zhao. Le président de la filiale de Huawei assure une nouvelle fois vouloir cibler « les jeunes » avec ce nouveau mobile. Un mobile, dont on ignore encore la date de sortie précise en novembre, mais qui doit notamment embarquer la variante 5G du Kirin 990, annoncée début septembre.

Un écran OLED à double poinçon et de la 5G

Rumeurs et autres fuites nous ont en partie renseignés sur les principales spécifications du Honor View 30 Pro. Dans un article détaillé publié dans nos colonnes en début de mois, nous expliquions ainsi que le mobile devrait arborer une dalle OLED de 6,5 pouces / 90 Hz à double poinçon. De quoi lui conférer une façade semblable à celle d’un Samsung Galaxy S10+… et la réactivité d’un OnePlus 7T Pro, par exemple.

La présence désormais très probable d’un Kirin 990 5G est aussi à pointer, au même titre qu’une partie photo généreuse (du moins sur le papier) avec quatre capteurs annoncés. L’un d’entre eux devrait par ailleurs culminer à 60 Mpx, rappellent de concert GSMArena et GizChina. Des composants alimentés par une batterie de 4200 mAh compatible avec la recharge rapide 40 W et la charge par induction 15 W, indiquaient là encore de précédentes rumeurs.

Crédit : @WHYLAB / Weibo Crédit : @WHYLAB / Weibo

Au-delà du View 30 Pro, Honor s’apprêterait également à annoncer une variante plus abordable de son nouveau smartphone : un View 30 « tout court ». Ce dernier ferait surtout l’impasse sur l’écran OLED de son grand frère pour une simple dalle LCD et se rabattrait sur la variante 4G du Kirin 990, ainsi que sur une recharge plus lente, limitée à 22,5 W.

La recharge par induction ne serait d’ailleurs pas au menu de ce modèle, qui se contenterait de trois modules photo au lieu de quatre sur le View 30 Pro. Affaire à suivre en novembre…